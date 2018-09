Après trois années de service comme directeur général d’Orange-Mali, Alassane Diène raccroche. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, après de loyaux services rendus au Groupe France-Télécoms, actionnaire majoritaire de la Sonatel, laquelle est propriétaire de la licence Orange au Mali. C’est désormais Brelotte Ba qui aura la lourde responsabilité de diriger Orange-Mali. Ce jeune cadre, réputé homme de défis, a déjà fait ses preuves dans les pays où il a servi.

La Société de téléphonie Orange-Mali a désormais un nouveau directeur général. Il s’appelle Brelotte Ba, désormais ex directeur général d’Orange Guinée d’avril 2017 à août 2018. Ce jeune cadre d’origine sénégalaise, âgé de 45 ans, succède désormais à Alassane Diène, qui a fait valoir ses droits à la retraite après de loyaux services rendus à la Sonatel et au-delà, au Groupe France Télécoms. Il a passé trois années à Bamako, notamment à la tête d’Orange-Mali.

Le nouveau patron qui a déjà pris fonction est diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris et de la très réputée Ecole Française des Ponts et Chaussées. C’est en 2001 qu’il a rejoint le Groupe France Télécom-Orange. Cadre valable, Brelotte Ba a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il fut directeur du Contrôle de gestion de la Sonatel, directeur marketing d’Orange-Mali en 2007, avant d’être directeur général d’Orange Bissau, une année plus tard.

De 2012 à 2017, Brelotte Ba fut directeur général d’Orange Niger avant d’être porté à la tête d’Orange Guinée, jusqu’à sa nomination comme directeur général d’Orange-Mali.

D’ores et déjà, le nouveau patron de la Société de téléphonie affiche de grandes ambitions. Il s’agira pour lui d’apporter sa touche dans le cadre de l’organisation et la gestion de cette entreprise reconnue citoyenne, dans le but de mieux satisfaire les abonnés.

En 2016, il a été distingué parmi les personnalités économiques qui ont marqué Business Challenge, notamment à travers sa contribution à la mise en place de l’écosystème nécessaire au développement des jeunes entreprises.

En tout cas, l’arrivée de ce jeune polytechnicien à la tête d’Orange-Mali a été bien accueillie puisqu’il est réputé être un homme de défis.

