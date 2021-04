Relance du chemin de fer : Les maliens sur le point d’être floués à nouveau

Annoncé depuis deux ans, le bout du tunnel est loin d’être visible quant au redémarrage du train. C’est du moins ce que laisse penser la déclaration du ministre chargé des transports. En effet, lors d’une rencontre avec les cheminots, Makan Fily Dabo, a annoncé que « Le train bougera en juillet ou en août 2021 ». Seulement voilà : la reprise tant attendue se fera finalement avec de vieilles locomotives à l’arrêt depuis des années et que le département aurait décidé de retaper en lieu et place de l’acquisition de locomotives neuves. Comme quoi, l’appel d’offres pour l’achat des quatre locomotives n’est plus d’actualité. D’ailleurs, a-t-on appris, les mécanos, techniciens et ingénieurs de la Sopafer ont été mobilisés pour remettre en marche la vieille locomotive CC 2205. Selon nos confidences, la réparation de ces vieux engins aurait coûté aux contribuables maliens plusieurs dizaines de millions nos francs. Une manne à laquelle s’ajoute celle que la Sopafer a utilisée pour repeindre des gares ferroviaires alors que les trains avaient arrêté de siffler depuis des années. Et ce n’est pas tout. Toujours dans la perspective de la relance du chemin de fer, la même l’administration de la Sopafer a utilisé plusieurs millions pour dégager l’axe Bamako-Kayes.

La question est de savoir la durée de longévité de trains en cours de réparation. Les mécanos maliens sont certes une référence dans le domaine de la réparation, mais une vieille locomotive reste une vieille locomotive. Et ces trains sur le point d’être réparés vont difficilement tenir plus de deux années. Comme quoi, le cycle infernal des cheminots est loin de son épilogue

Amidou Keita

