Sécurité : déguerpissement des véhicules en stationnement irrégulier des voies publiques

Dans le souci d’assainir les voies publiques, de réguler la circulation routière et d’améliorer la sécurité publique, Le Ministère des Transports et des Infrastructures, à travers un communiqué publié le 19 septembre 2024, informe les usagers d’une vaste campagne de déguerpissement des véhicules stationné au bord des voies publiques. Cette décision intervient au lendemain des attaques terroristes dans la capitale et Dembélé Madina Sissoko part du constat que les véhicules stationnés le long des axes routiers constituent une entrave à la circulation routière et un risque pour la sécurité publique et la sécurité nationale.

Le Ministre invite par conséquent les propriétaires des véhicules stationnés le long des voies routières à procéder à leur retrait dans les 48 heures qui suivent la diffusion du présent communiqué. Un délai au terme duquel les intéressés s’exposent à l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Aussi, les frais inhérents à cette opération, ainsi que ceux de gardiennage en fourrière, seront intégralement à la charge des propriétaires.

Aly Poudiougou

