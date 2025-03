C’est le mois béni du jeûne religieux. Musulmans et Chrétiens, vont entamer ensemble une cure spirituelle qui devrait leur rendre purs avant d’adresser leurs prières à Dieu. Avec un léger décalage, Musulmans et Chrétiens vont toutefois jeûner ensemble durant ce mois de Ramadan pour les musulmans et carême pour les chrétiens. L’objectif est le même : rendre purs le coeur et l’esprit. La foi fonde la société et lorsqu’elle est d’ordre religieuse, elle rapproche les individus et finit par être un guide pour tous. Au Mali, la cohabitation pacifique entre les religions, est un gage de stabilité. Une richesse inestimable car, ailleurs, sous d’autres cieux, le sang coule tous les jours et le pays ne connait aucun bonheur. Au Mali, nous ne vivons pas cette extrémité mais nous devons nous en prévenir. Ce que font les plus hautes autorités du pays qui ne font aucun amalgame sur ce sujet pour qu’il soit suffisamment clair dans l’esprit de chaque citoyen. Un Peuple – Un But – Une Foi. C’est la devise du Mali qui reflète cette foi commune en un seul Dieu, unique, créateur de tout l’univers. Nous avons le même destin, nous sommes reliés par la même histoire, nous devons donc continuer à construire, bâtir ensemble. Ce mois béni d ramadan voire de carême a été toujours une occasion pour le peuple malien, dans sa diversité culturelle et religieuse, de se replier sur soi pour réfléchir à un meilleur avenir commun. Nous reconnaissons en ces moments, nos faiblesses humaines et nous adressons à Dieu pour qu’il nous aide à purifier nos coeurs pour être dignes de lui. Pardon, amour, solidarité, entraide…sont les maîtres mots de ce mois. Qu’il soit béni pour tous et nous aide à nous rapprocher de la paix véritable. Le Mali en a besoin.

Bon mois de carême à tous, musulmans et chrétiens et ceux qui sont dans d’autres obédiences religieuses !

Béni soit ce mois qui consacre la ferveur de la foi chez les croyants ! Qu’Allah SWT agrée toutes nos prières et fasse rémission de nos péchés !

El Hadj Tiémoko Traoré

Commentaires via Facebook :