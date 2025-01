Au Mali, les maux sont connus de tous ! Pas besoin de faire un diagnostic. Il y a longtemps, que cela été fait. Ce qui reste à faire, c’est administrer une thérapie de choc. Ce qui veut dire que les autorités de la transition devraient arrêter de rappeler ce que l’opinion sait déjà comme problèmes auxquels la nation est confrontée. Ces problèmes sont connus de tous. Ce qui est attendu des autorités de la transition, c’est de trouver des solutions face à ces problèmes déjà identifiés. On veut parler du foncier, de la dilapidation des biens publics, de la corruption, du problème éducatif, de santé, de l’environnement. Bref ! Tous ces maux qui gangrènent notre pays et qui le rendent malade. Si on revient sur le discours du président Assimi Goîta lors de la traditionnelle présentation des vœux de nouvel an lorsqu’il a évoqué le problème de Safo du nom du site où doit se construire la centrale solaire et qui serait occupé par des individus malintentionnés, plus d’un Malien a dû se dire : existe-t-il ou non une autorité de l’Etat au Mali ? Si des individus peuvent se permettre encore de défier les autorités de la nation sur n’importe sujet d’intérêt national, c’est que l’autorité de l’Etat est encore loin d’être assumée. Et c’est un peu inquiétant à ce stade de la transition que de savoir que Assimi et ses hommes ne font plus peur. Car, pour redresser un peuple, l’éduquer aux valeurs, il faut une certaine rigueur et cette rigueur bon nombre de Maliens pensaient l’apercevoir à travers ce pouvoir de transition. Le danger en effet, c’est lorsqu’un pouvoir ne fait plus peur et que le laisser-aller s’installe petit à petit annonçant un retour aux anciennes mauvaises habitudes. Le pouvoir de transition doit donc se ressaisir et poser les vrais actes qui solutionnent les problèmes et non les évoquer avant de les poser. Autrement dit, il faut apprendre à parler après l’acte. L’avantage qu’on avait avec les militaires, c’est qu’ils étaient appelés la « grande muette ». Ça devrait aussi être valable pour eux lorsqu’ils viennent sur le terrain politique pour être plus efficaces.

El Hadj Tiemoko Traoré

