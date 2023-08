Éditorial : Comme une atmosphère de suspicions

Qu’est-ce qui a bien pu pousser dernièrement Ben Le Cerveau à se lâcher sur les réseaux sociaux en demandant expressément au chef de l’État, colonel Assimi Goïta, de ” revoir son entourage” ? Et d’ajouter qu’il faut éviter toute tentative de prolongation de la Transition, au risque que le Mali n’en vienne à subir un nouvel embargo de la part de la communauté internationale qui l’attend de pied ferme ? Le Champion de “Yèrèwolo Debout sur les Remparts” et membre du CNT ajoute que ce conseil de sa part est même une “ordonnance” qu’il a prescrite au président de la Transition. Il ira aussi jusqu’à laisser entendre qu’en octobre prochain, il y aura immanquablement la levée de l’immunité d’un membre du CNT appelé à répondre à la justice pour des délits de délinquance financière.

Ben Le Cerveau a parlé avec une telle aisance qu’on est fondé à penser qu’il est au courant de grandes choses, si ce n’est qu’il est dans des manœuvres suspectes.

Une atmosphère de suspicions est en tout cas ouverte et il ne s’agit plus de chercher à savoir si Ben Le Cerveau est dans la logique du Président Goïta; on se souviendra, en tout cas, qu’il avait fait une tentative avortée d’assaut sur la Transition il y a quelques mois. Mais nous sommes en démocratie où tous les coups sont permis, qu’ils soient sainement motivés ou commandités par des forces obscures. La sortie mentionnée de Ben Le Cerveau met en tout cas sur la sellette le président de la Transition qui, de toutes les façons, jouit toujours d’une grande aura auprès des Maliens. Mais que signifie “revoir son entourage” ? Des velléités inappropriées hantent-elles les premiers cercles autour du chef de l’État ? Ben joue-t-il à créer et alourdir un climat de suspicions ? Pourquoi et pour le compte de qui ? Et s’il était sincère, motivé par le seul souci que la Transition prenne vite fin et que la quatrième République s’installe avec tout l’espoir pour lequel elle a été envisagée ?

Dans le meilleur des cas, il y a un appel adressé aux forces du changement, militaires et politiques, à resserrer leur rang en faisant échec aux forces en embuscade des politiciens évincés du pouvoir le 18 août 2020. Prolongation ou pas, il faut, semble-t-il, procéder à l’élection du président de la République en février 2024. Cela aura l’avantage de faire taire les bruiteurs impénitents qui n’ont pas de potentiels électoraux en réalité, en même temps de couper l’herbe sous les pieds d’une communauté internationale qui ne cherche que des poux dans la tête de notre Mali. Ben Le Cerveau a parlé. L’homme étant ce qu’il est, ses propos sont à retourner dans tous les sens pour en extraire ce qui est bien pour la Transition.

Amadou N’Fa Diallo

