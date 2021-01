Le sport est-il devenu une arène de gladiateurs du monde moderne ? Ou le duel est à mort. S’il ne l’a pas été il y a un quart de siècle, il semble l’être aujourd’hui. Pourquoi ?

Parce que, le ‘’roi argent’’ est devenu le ‘’Dieu argent’’. Parce que, ceux pour qui les dirigeants sportifs ou agents d’athlètes sont là, ne comptent plus ou ne servent que de marche pied pour accéder au Dieu argent. Le moi d’abord, les pratiquants après. Comme en politique, boxer sous la ceinture est devenu la règle, tous les coups sont permis.

Ce n’est plus la concurrence au savoir faire, au savoir manager. C’est le pousse toi que je m’y mette. Qui à faire la même chose ou pire.

Sportifs africains en général, sportifs maliens en particulier sachez allier ‘’sports et études’’, ‘’sports et formations professionnelles’’. Prenez le devant pour ne plus être victime de cette sale guerre ou du moins ce conflit égocentrique des dirigeants et agents d’athlètes.

Un homme avertit en vaut…

Drissa Tiémoko SANGARE

Commentaires via Facebook :