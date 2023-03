2ème phase du Projet IMARP de la SAVAMA-DCI à l’U.P.A.F.A : Des échanges fructueux sur les manuscrits anciens !

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2ème phase de son Projet Inspiration des Manuscrits pour la Réconciliation et la Paix (IMARP), financé par l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à Bamako, l’ONG SAVAMA-DCI a tenu sa 2ème conférence-débat le mardi 7 mars. Pour cela, c’est l’Université Privée Africaine Franco-Arabe, sise à Faladiè, qui a été choisie pour la circonstance. Cette conférence-débat s’est tenue sous les thèmes : « Approche de la religion sur les devoirs des rois et des souverains : que faut-il retenir pour les leaders politiques au Mali » ; et « Conseil éclairant sur la vilenie du conflit entre les croyants : les enjeux de la réconciliation et de la paix ».

Faut-il le signaler, le projet ‘’Inspiration des Manuscrits Anciens pour la Réconciliation et la Paix’’ (IMARP) est une initiative de l’ONG SAVAMA-DCI en partenariat avec le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme. Il vise à contribuer au processus de réconciliation et de paix en inspirant, à travers les manuscrits anciens, de nouvelles démarches et des nouvelles valeurs en matière de résolution des conflits et de gouvernance.

Au compte de la 2ème phase dudit projet, a eu lieu le mardi dans l’après-midi, une conférence-débat à l’U.P.A.F.A sous les thèmes : « Approche de la religion sur les devoirs des rois et des souverains : que faut-il retenir pour les leaders politiques au Mali ? » ; et « Conseil éclairant sur la vilenie du conflit entre les croyants : les enjeux de la réconciliation et de la paix ». Le 1er thème est inspiré de l’ouvrage ‘’Approche de la religion sur les devoirs des rois et des souverains de l’auteur Muhammed b. ‘Abd al-Karim al-Maghili dont l’édition critique et traduction en français est de Adama Karambé, Chercheur-Consultant. Quant au 2ème , il est tiré de l’ouvrage ‘’Conseil éclairant pour montrer la vilenie du conflit entre les croyants’’, son auteur est Elhadj Oumar Tall et l’édition critique et traduction en français est de Pr. Dr Mahamoud Abdou Zouber et son équipe : Dr Abdelkadri Idrissa Arbouna, Dr Abdrahamane Cissé, Dr Abdoulaye Barazi et Dr Banzoumana Traoré.

L’exposé du 1er thème a été assuré par Dr. Hamadou Boly, Maitre-Assistant/DER ARABE/FLSL. Dans son intervention, il a mis l’accent sur les grandes lignes dudit ouvrage. Selon lui, dans cet ouvrage de 8 chapitres, l’auteur donne des conseils précieux constituant la base de la bonne gouvernance qui sont entre autres, d’appliquer la justice avec la propagation de la bienfaisance. De choisir minutieusement ses conseillers, en plus de contrôler permanemment ses employés. Egalement, de déterminer les biens de tous les fonctionnaires de l’Etat avant toute accession aux fonctions afin de se familiariser avec son peuple et de défendre de façon systématique les intérêts de son peuple.

Concernant le 2ème thème sur « Conseil éclairant sur la vilenie du conflit entre les croyants : les enjeux de la réconciliation et de la paix », il a été présenté par M. Almoudou Touré, Consultant-Chercheur qui était chargé de son exposé. Partant de l’Ouvrage ‘’ Conseil éclairant pour monter la vilenie du conflit entre les croyants’’, il a expliqué que ce manuscrit écrit en vers (poésie) pour trouver une solution au conflit, et que son objectif principal est de régler certaines difficultés d’ordre religieux et politique dont souffre d’ailleurs aujourd’hui le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso…

Il poursuit que ce livre peut être considéré comme un instrument de résolution des conflits, rédigé au 19ème siècle, mais qui est d’actualité. Qu’il a la même valeur que la Charte des Nations-Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et d’autres déclarations, conventions et pactes qui sont autant de références qui traduisent la volonté de recherche d’un monde meilleur.

Par Mariam Sissoko

Culture de la paix par

xxxx

les manuscrits :

Les élèves de lycée Biasson Dembélé édifiés !

Dans le cadre de son projet « Inspiration des manuscrits anciens pour la paix et la réconciliation », l’ONG SAVAMA-DCI a organisé, le samedi 11 mars au Lycée Biasson Dembélé de Baco-djicoroni Golf, une conférence débat sur les thèmes : « Obtention du Souhait à propos des mœurs des vertueux : vers la formation d’un nouveau malien » et « Culture de la paix et esprit de tolérance en Islam ». C’était en présence de l’autorité scolaire dudit établissement, des représentants de SAVAMA-DCI, des élèves et du corps enseignant dudit lycée.

Parlant au nom du Directeur exécutif de SAVAMA-DCI, Adama Karambeu a déclaré qu’ils sont à la deuxième phase de ce projet intitulé « Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix) avec le concours financier de l’Ambassade du Royaume Uni, de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord à Bamako. Et de poursuivre que ce projet a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre-ensemble dans la société. Il est fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. A ses dires, ce projet vise également à contribuer au processus de réconciliation et de paix en inspirant à travers les manuscrits anciens, des nouvelles démarches et des nouvelles valeurs, en matière de la résolution des conflits et de gouvernance. A l’en croire, les manuscrits ne s’intéressent pas seulement aux sujets d’ordre religieux, ils traitent aussi la science juridique, les mathématiques, l’astrologie, la bonne gouvernance etc.

« Ces manuscrits anciens constituent notre mémoire et un témoignage de notre passé glorieux. Par conséquent, nous devons nous garder d’effacer ces trésors sinon cela nous entrainera vers un avenir incertain, parce qu’il ne sert à rien de faire la promotion des civilisations d’autrui en occultant les nôtres, comme si nous étions des peuples sans histoire et sans civilisation », a-t-il rappelé. Avant de remercier les partenaires techniques et financiers, il a précisé que l’ONG SAVAMA-DCI espère à travers ces conférences d’attirer l’attention du grand public sur ces trésors enfouis dans les manuscrits afin qu’on comprenne que nos prédécesseurs nous ont légué un héritage non monnayable et qu’il est temps de tracer une politique de recherche en vue de leur exploitation à bon escient.

Quant au Censeur du Lycée Biasson Dembélé, Lamine Dembélé, il a remercié l’ONG SAVAMA-DCI pour le choix porté à son établissement. Pour lui, ces conférences permettent de savoir l’importance des manuscrits anciens pour la culture de la paix, des bonnes vertus si nécessaires pour le Mali d’aujourd’hui. « Nos élèves doivent connaitre l’importance de ces manuscrits de Tombouctou. Ils comportent les savoirs proprement nôtres et nous devons les exploiter à travers les jeunes », a-t-il fait savoir.

Comment les manuscrits anciens peuvent être importants pour la formation d’un nouveau Mali et la culture de la paix dans notre pays au compte de la refondation de l’Etat ?

Pour le conférencier Dr Abdoul Karim Hamadou, Enseignant-chercheur FLSL/DER ARABE, plusieurs valeurs humaines importantes pour l’éducation morale et civique de chaque citoyen sont développées dans les manuscrits anciens. Il s’agit des valeurs comme le respect, l’amour, l’honnêteté, la paix, la justice, la responsabilité, la loyauté etc. pour lui, si ces valeurs étaient dument enseignées aux enfants, on n’allait pas se retrouver pour parler de Malikoura. De son avis, les vertus telles développées dans les manuscrits, par nos ancêtres, sont nécessaires pour la refondation de l’Etat. « Notre Etat doit mettre des politiques en place pour exploiter les ressources extrêmement importantes dans les manuscrits anciens pour la culture de la bonne gouvernance et les bonnes mœurs », a-t-il suggéré.

Pour le second Conférencier Almoudou Touré, aujourd’hui notre pays a besoin de la paix. Et certains ouvrages anciens ont traité ce sujet avec délicatesse selon les conceptions de l’islam. Selon lui, ces ouvrages écrits par nos anciens érudits peuvent servir aujourd’hui à notre pays. Et d’ajouter qu’il ne peut y avoir la paix sans le pardon et la tolérance. Deux thématiques clés pour la culture de la paix partout au monde. A l’en croire, dans le cadre de la facilitation et la médiation avec les groupes signataires, ils ont même eu à mettre à disposition de ces gens certains ouvrages des manuscrits anciens de Tombouctou qui traitent le concept dans sa plénitude. « Ces manuscrits anciens s’ils sont exploités peuvent être la solution à tous nos problèmes » ; a-t-il souligné.

Ces conférences débats ont été sanctionnées par une série de questions qui ont été répondues par les conférenciers et tenues en compte par l’ONG SAVAMA-DCI et ses partenaires. Le Dr Touré a rappelé une des citations de l’ancien président sénégalais Abdou Diouf, qui a dit ceci : « Donnez-moi les manuscrits anciens et prenez tout l’or du monde », une manière de dire que les manuscrits sont plus qu’une richesse.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :