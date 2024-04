Animé du souci d’organiser des examens propres et crédibles, le ministre de l’Education nationale, accompagné des membres de son Cabinet, s’est rendu le vendredi 22 mars 2024, au Centre national des Examens et Concours de l’Education.

Au Centre national des examens et concours, un accueil chaleureux a été réservé au ministre par le Directeur et l’ensemble de ses collaborateurs. A l’entame de ses propos, Dr Amadou Sy Savané a rappelé son engagement sans faille pour l’amélioration du système éducatif au Mali.

Le directeur du Cnece s’est réjoui de cette visite qui pour lui, sera l’occasion pour sa structure de recueillir la vision du ministre sur les examens de même que ses instructions. Il a aussi attiré l’attention du ministre des préoccupations telles que la vétusté des locaux, l’insuffisance de bureaux pour le personnel. Il a, en outre, sollicité l’appui du Chef du Département pour la disponibilité de l’électricité pendant la période de tirage des sujets et l’envoi du matériel et des sujets d’examen dans les Régions du Nord et du Centre. Il a, enfin, rassuré le ministre de l’engagement et de la disponibilité du personnel du Cnece à relever le défi de passer des examens propres. La rencontre d’échanges et de partage a pris fin par une séance de photo de famille.

Visite de terrain du ministre de l’éducation nationale

Chose promise, chose faite”, dit-on. Le Chef du Département de l’Education nationale avait promis de revenir pour constater l’état d’avancement des travaux, lors de la pose de la première pierre des trois salles de classe du Lycée de Kalabancoro, le 28 septembre dernier. Ce vendredi 29 mars 2024, Dr Amadou SY SAVANÉ accompagné des membres de son Cabinet, était sur le terrain où il a été accueilli par les autorités politiques, administratives et scolaires du Cercle de Kati et de la Commune rurale de Kalabancoro.

Cette visite du premier Responsable scolaire s’inscrit dans le cadre d’un suivi/contrôle.

Le ministre SY SAVANÉ s’est dit rassuré et confiant avec le constat fait sur place. Il a remercié les techniciens pour la qualité des travaux et pour leur engagement.

Le chantier est à trente pour cent du délai consommé et vingt-et-quatre pour cent du taux de réalisation. Les normes et les critères contractuels sont respectés, en matière de construction, selon le Directeur de la Cellule d’Appui à la Décentralisation, Déconcentration de l’Education, Monsieur Hassane SAMASSEKOU. Il a également ajouté que, trois visites de terrain ont été effectuées dans le cadre de la supervision par les trois structures. Il s’agit de la CADDE, de l’Unité de Facilitation du Projet MIQRA et de l’Académie d’Enseignement de Kalabancoro.

Dr Amadou SY SAVANÉ a rappelé la volonté de refondation de l’État sur laquelle se sont engagées les autorités de la Transition du Mali. Cette volonté exige de doter le pays, d’un système éducatif de qualité, performant, inclusif et équitable.

L’engagement des autorités de la transition est une réponse à une forte demande non satisfaite au niveau de tous les ordres d’enseignement (de l’éducation préscolaire à l’enseignement secondaire en passant par l’enseignement fondamental), en terme de capacités d’accueil. Le Directeur de l’Académie d’Enseignement de Kalabancoro, M. TOURÉ et ses collaborateurs ont remercié le ministre pour cette visite qui, pour eux, est une source de motivation et d’engagement.

