Au Congrès International de Simulation d’Oujda : Prof Sirima A Koïta honore la Faculté de Médecine de Bamako

À la faculté de Médecine et de Pharmacie d’Oujda au Maroc s’est tenu, du 20 au 22 février 2025, le Congrès International de Simulation en Santé. Dix-huit (18) conférenciers, dont notre compatriote Prof Sirima Abdoulaye Koïta, ont participé aux travaux. La rencontre était placée sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L’objectif de cette conférence était de démontrer que la simulation est un bon levier de l’Enseignement en Santé. Mais aussi, que c’une technique qui permet de palier la pléthore d’étudiants et les infrastructures très limitées pour les recevoir.

Au cours de ce Congrès international de Simulation à Oujda au Maroc, notre compatriote Prof KOITA, Chef de Service Anesthésie-réanimation au CHU Luxembourg de Bamako et Prof à la Faculté de Médecine de Bamako, a été sollicité dans ce Congrès pour partager l’expérience malienne dans ce domaine. Il a ainsi démontré à ses collègues que la SIMULATION était et est toujours utilisée comme la meilleure technique de formation des PILOTES ET DES MILITAIRES AMÉRICAINS. « Depuis quelques années, cette procédure est validée et appliquée aux USA, CANADA, en EUROPE mais aussi au MAROC (pays pionnier de l’Afrique) comme technique pédagogique pour former des médecins et cela permet de minimiser les risques d’erreur », a-t-il rappelé aux congressistes.

« Au MALI, je suis fier de dire que notre faculté de médecine a commencé à emboîter le pas des Grandes puissances économiques et cela avec nos moyens très modestes. Ma présence et ma contribution à ce congrès était de porter à l’échelle internationale, l’expérience malienne. Qui a d’ailleurs été très appréciée et félicitée à travers ma modeste personne, c’est un travail d’équipe. Ainsi, je remercie tous les collègues de même que nos maîtres de nous avoir permis de nous lancer dans cette aventure, pour éviter un isolement de notre chère patrie dans ce domaine de Simulation », s’est réjoui Prof KOITA.

Ainsi a-t-il saisi l’occasion pour lancer un appel pressant aux autorités du Mali d’œuvrer à doter la Faculté de médecine de Bamako, d’ enseignants très engagés afin d’emboîter le pas des pays occidentaux et du Maroc dans l’enseignement par la simulation. Tant il est convaincu que « la simulation est une vraie révolution dans l’apprentissage et la formation des futures médecins ». De nos jours, ajoute Prof Koïta, il est nécessaire d’acquérir des mannequins et des outils de pointe pour soutenir la faculté de médecine dans le domaine de l’enseignement et la recherche dans le domaine de Simulation. Le Conférencier malien n’a pas manqué de remercier les organisateurs de ce géant concert scientifique. Il a aussi remercié Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour avoir été le Parrain de la rencontre.

La Rédaction

