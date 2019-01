«La Bibliothèque est un édifice public ou privé où sont réunis et classés des livres en vue de leur consultation», selon le dictionnaire Encarta 2009. Elle constitue un lieu d’acquisition de connaissances et de savoirs.

C’est peu dire que les Maliens ne lisent pas. Pourtant, Nelson Mandela, ancien président de l’Afrique du Sud, estime qu’«Une nation qui lit est une nation qui avance». Dans cette perspective, la bibliothèque joue un rôle prépondérant dans l’éducation et l’évolution d’un pays. C’est un lieu dédié à la lecture. Celle-ci permet non seulement d’éveiller l’esprit mais aussi de savoir et comprendre l’évolution du monde.

«On doit orienter les jeunes vers les bibliothèques afin qu’ils puissent les connaître d’autant que la majeure partie des élèves et étudiants ne savent pas que la bibliothèque existe partout à Bamako et dans nos régions», estime l’entrepreneur Alassane Dia. Selon lui, il faut procéder à une campagne de sensibilisation auprès des professeurs et enseignants afin qu’ils orientent les élèves vers la bibliothèque. Alassane Dia regrette cependant que la plupart des enseignants ne lisent pas.

Ousmane Diallo, enseignant et bibliothécaire à Missira, insiste sur l’importance de la bibliothèque. C’est un lieu où les élèves, étudiants et enseignants viennent lire afin de se ressourcer. Il lance un appel à tous les jeunes de venir massivement et de s’intéresser à la bibliothèque. La lecture, selon lui, «nous donne des idées qui nous permettront d’avoir une certaine faculté d’analyse sur les questions de la vie». La connaissance, dit-il, se trouve dans les livres.

Pour sa part, Bakary Diaby, étudiant à l’université Sup Ménagement de Bamako, estime que la fréquentation de la bibliothèque permet de développer le niveau intellectuel d’un individu. Il affirme (et le déplore) que 90% des étudiants n’ont pu lire un livre au cours de l’année scolaire. Et plaide pour des acquisitions récentes dans nos bibliothèques.

En attendant des jours meilleurs, les bibliothèques sont pour le moment vides.

Fatoumata Bintou Tounkara

Source : Le Wagadu

