Célébration de l’excellence à l’Université GEMINI : Plus de 80 étudiants en Licence et Master de 2023-2024 ont reçu publiquement leurs diplômes !

Le Groupe Université Gemini Management International existe depuis plus de 15 ans au Mali. Afin de célébrer, en son sein, l’excellence sa direction, sous la diligence de son président Pr Ahmed Touré Djabélession, organise chaque année une cérémonie officielle de remises de diplômes. Celle de cette année 2024, présidée par Bouaré Kadiatou, Conseillère Technique, représentant le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a eu lieu à Bamako, les 07 septembres 2024, au Mémorial Président Modibo Keïta dans une salle pleine à craquer. Cette grandiose cérémonie de remise de diplômes, dont la maraine était Col Mariam Sagara, Directrice Adjointe de la Direction des Relations Publiques de l’Armée (DIRPA), a réuni du monde, a eu une dimension internationale avec des représentations régionales.

Y étaient présents à la remise de diplômes: parents d’étudiants et des amis et proches des récipiendaires ; de nombreux partenaires de GEMINI dont des Directeurs de services centraux de l’Etat; l’ensemble du Corps professoral et l’ensemble des étudiants de GEMINI.

Le Groupe Université GEMINI Management international est une référence dans le domaine l’enseignement supérieur avec des filières de choix qui répondent aux besoins du marché. Cette cérémonie de remise de diplômes en licence et Master 2023-2024 du Groupe Université GEMEIN Management International a été marquée par la remise d’un trophée Ciwara à la marraine, au ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et celui en charge du Travail, de la Fonction Publique, tous deux tous représentés pour la circonstance. Des prestations musicales et photos de famille ont été d’autres temps forts de l’événement.

Mme Touré, la Directrice administrative de GEMINI, après avoir magnifié l’abnégation constante du Président (qui n’est autre que son époux) pour le travail bien accompli, s’est dite très satisfaite des résultats obtenus par les nouveaux gradés. Qui n’ont jamais manqué de son soutien matériel et moral, au cours de leur formation académique.

L’assistant du Président de GEMINI, non moins Chef de Département Virtuel, M. Berthé, a rappelé certains moments forts de son arrivée fortuite d’abord, comme étudiant, ensuite, comme employé dans cet établissement universitaire. Dont il affirme partager désormais l’avenir.

Salma Yéné Touré, la Directrice Marketing et Communication a presque dit la même chose que la Directrice Administrative. Mais, elle a tenu à remercier vivement certains de ses collaborateurs, sans lesquels, son pari de la bonne organisation de l’évènement de remises de diplômes n’aurait été possible.

Ali SANOGO, Agent de l’Etat/Récipiendaire ‘’ Je tiens à remercier le Groupe Université GEMINI qui a bien voulu mettre la filière statistique appliquée dans leurs filières de formation. En plus, c’est aussi l’occasion de remercier le Ministère de la fonction publique qui a aussi bien voulu nous octroyer des autorisations et des congés de formation pour suivre les formations au niveau de cette Université.

Kalifa GUENDEBA/Récipiendaire ‘’ je ne sais même pas par où commencer, déjà le fait qu’on soit au terme de notre cursus scolaire durant toutes les trois années que nous avons faites, l’administration a toujours été là pour nous. Nous nous sommes bien amusés, les professeurs nous ont donnés des cours de qualité. Et là, à ce jour je ne sais pas comment l’exprimer avec les parents et avec la présence de tout le monde, mes amis. Je souhaite bon courage à tout le monde et la génération future qui arrive aussi de ne rien lâcher de se donner à fond, de travailler, tout est possible en travaillant.

La cérémonie de graduation qui pour la marraine colonel Mariam SAGARA, aura tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation, avec la présence effective des représentantes de plusieurs départements ministériels. Ainsi Col Mariam Sagara dira : ‘’ ce que je demande à ces jeunes c’est encore travailler, il ne suffit d’apprendre en classe. Ce qu’on apprend en classe ne sert pas si on n’exerce pas. Donc, on leur demande d’apprendre, la jeunesse doit apprendre pour qu’un pays avance, il faut que la jeunesse soit studieuse ; si elle n’est pas studieuse, le pays ne marche pas. Chacun doit jouer sa partition, les militaires sont là pour les protéger, les défendre et assurer la sécurité, mais c’est à eux maintenant d’apprendre pour que ce pays puisse se développer, personne ne viendra ici faire ce Mali à notre place. D’ailleurs, ils viennent pour nous exploiter.

Pr. Ahmed TOURE, Président Fondateur du Groupe Université GEMINI ‘’Nos innovations c’est l’enseignement qui doit couvrir tout le Mali. Et même la colonel Mariam SAGARA m’a dit qu’il faut que ça couvre tout l’AES. On demande à GEMINI de faire les formations dans tout l’AES. Ici nous avons la fibre optique, des lignes commerciales en réseau télécom, une dizaine d’ordinateurs et une dizaine de tablettes, des téléphones, etc. qui nous permettent de faire des formations à Kayes, Kolokani, Gao, Tombouctou, dans toutes les régions reculées où il est difficile de circuler surtout dans cette situation de crise sécuritaire que vit notre très beau pays. Donc ces tablettes de formation peuvent permettre à des étudiants d’avoir de très bon niveau et d’un très bon diplôme provenant du Mali.

Kadiatou BOUARE, Représentante du Ministère de l’Enseignement Supérieur a indiqué aux récipiendaires : « Votre diplôme reflète votre travail acharné, votre détermination et votre envie de réussir. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir et que vous parveniez à relever les défis de la vie, car le Groupe GEMINI Université que nous félicitons pour son excellent travail, a toujours été le creuset d’une bonne formation. Il a tout misé pour votre réussite, vous avez toutes nos félicitations pour cette réussite méritée ».

Vivement la prochaine remise !

Une Immersion à l’Université GEMINI International

Le groupe GEMINI a son sein 16 filières toutes orientées idéologiquement et pédagogiquement en LMD, dont trois piliers supportent l’architecture pédagogique. En l’occurrence :

-Les filières techniques industrielles que sont : les Mines et pétrole, le Génie Civil, l’Énergie Solaire et Développement Durable, Agro-alimentaire, Statistiques appliquées

-Les filières administratives ou de management constituées de : Management des Affaires, Gestion des Ressources Humaines, Finance Comptabilité fiscalité, Marketing Communications, Logistique Transit Transport, Droit des Affaires et Fiscalité, L’Administration et la Gestion des Entreprises

-Les filières informatiques Soft/hard et intelligence artificielle comprennent: L’Informatique de Gestion, L’Informatique Réseaux Télécoms, Électronique et Maintenance Informatique (englobant l’intelligence artificielle).

L’infrastructure et la superstructure de l’Université GEMINI est pour son Président, au service de ce qu’on appelle : « le système productif industriel sans lequel, il n’y a pas de développement économique et de transformation de nos produits locaux ». Ce sujet, a-t-il toujours rappelé, est développé dans son ouvrage intitulé : « économie politique économie industrielle et système productif », en vente dans les librairies et à GEMINI.

Le Président Ahmed Touré Djabélession a affiché toute sa fierté par rapport aux résultats obtenus par l’Université GEMINI et qui sont éloquents : Plus de 200 Ingénieurs en Mines et Pétrole formés à Loulou-Kéniéba et Syama-Fourou sur site. Ces sortants travaillent au Mali, en Guinée, en Afrique du Sud, en Australie, en Tanzanie et en Namibie. « Plus de 700 masters licences formés dans notre Structure régionale : Bougouni, Sikasso, Koutiala, Fana, Yanfolila en appui à la CMDT pour les cultures de rentes (Coton) et vivrières. Quant à Bamako, les filières sont diversifiées et le gros de la troupe est orienté vers les Banque, les Assurances, les Entreprises, les ONG, un millier est recensé », a-t-il informé.

Des ex-étudiants de GEMINI, expatriés !

Les performances individuelles du groupe GEMINI ? Elles sont excellentes: -Un ingénieur des réseaux télécoms formé à Gemini, travaille dans le département Robotique des Usines Samsung pour la fabrication de téléphones ;-Un ingénieur réseau télécoms formé à Gemini travaille à KIA Motors toujours en Corée du Sud.

Le Groupe Université GEMINI a formé en 2013, son premier Docteur en Energie Solaire et développement Durable avec ses partenaires stratégiques, l’Université Américaine de Grand-Bassam et l’Université de Fès au Maroc. Il a obtenu la Mention : Très Honorable avec Félicitations du JURY. Il est aujourd’hui, un Haut Cadre dans un domaine de pointe au service de l’Afrique et du Mali.

« En si peu de temps, les performances sont acquises grâce : au sérieux de Madame la Directrice administrative, l’épouse du Président, Madame Touré, au travail pédagogique sans relâche des enseignants (une dizaine de docteurs des doctorants et des ingénieurs) », explique Pr Touré.

Il faut aussi noter que GEMINI bénéficie de l’accompagnement de l’Etat, à travers ses structures :-La Direction de l’Enseignement Supérieur ;-L’Agence Malienne d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur. Il y a aussi les Ecoles Militaires qui recrutent, chaque année, une dizaine des étudiants de GEMINI, pour les FAMA, piliers de la défense de notre nation. Il y a également la Fonction Publique, qui fait confiance à GEMINI pour la formation de ses cadres.

