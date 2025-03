” CENOU-KIBARU” : une innovation majeure pour la bonne gestion des allocations financières des étudiants

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants de l’enseignement supérieur public, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique a procédé le jeudi 20 février 2025 au lancement officiel d’un nouveau système de suivi par SMS des allocations financières des étudiants. C’était en présence du Directeur Général du CENOU Salia Sinaly Traoré.

‎C’est devant un public composé des responsables des institutions d’enseignement supérieur et de la recherche; les membres du cabinet ; les responsables du CENOU et les étudiants que le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Bouréma KANSAYE a lancé le nouveau système de suivi des allocations financières des étudiants par SMS dénommé ” CENOU-KIBARU”. C’est un système qui permettra aux étudiants de suivre partout où ils sont même à l’extérieur du pays la situation de leurs allocations financières en temps réel notamment les trousseaux, bourse, frais de stages, frais de mémoire et de thèse.

‎Dans son discours de lancement, le ministre Pr Bouréma KANSAYE a souligné que ce projet marque une étape importante dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président de la Transition Général d’armée Assimi GOÏTA sur la digitalisation des services publics. Il a également témoigné de l’engagement constant de son département à améliorer les conditions de vie et d’études des étudiants.

‎Il a fait savoir que CENOU-KIBARU, permettra d’atteindre plusieurs objectifs rentrant dans le cadre de la satisfaction des étudiants. Il s’agit entre autres de : l’accès à l’information sans contrainte; le renforcement de la transparence; la réduction du délai d’attente ; l’optimisation de la gestion des allocations financières via l’automatisation de certaines tâches et la centralisation des informations etc. Le ministre KANSAYE n’a pas manqué de dénoncer certaines pratiques anormales sur la gestion des allocations par certaines personnes qui sera désormais un mauvais souvenir.

‎Pour sa part, le Directeur Général du CENOU Salia Sinaly Traoré, a tenu à souligner que la mise en place de ce système est le fruit d’un travail d’équipe mené en étroite collaboration avec nos partenaires techniques, en particulier la société informatique DATASYS.

‘’L’utilisation de ce service entraînera des frais de 100 F CFA TTC par utilisation, envoi et réception compris. Ce coût tient compte des investissements importants réalisés par notre partenaire DATASYS, ainsi que de l’implication technique de plusieurs partenaires tels que SAMA Money, l’AMRTP, ORANGE, MALITEL, etc.”, a précisé le Directeur Général du CENOU.

‎‎Il reste convaincu que CENOU KIBARU va révolutionner la manière dont son service gère les allocations financières et permettra aussi de renforcer la relation de confiance que le CENOU entretien avec les étudiants.

Il a toutefois rappelé que CENOU KIBARU a suivi d’autres initiatives comme système SIGOU, mis en place en 2014 et l’application mobile MON CENOU, en 2020, qui permis d’améliorer considérablement la gestion des allocations financières. Mais qu’il fallait aller encore plus loin en offrant à tous les étudiants un accès plus direct et plus personnalisé aux informations sur la gestion de leurs allocations financières.

Dans sa présentation du projet, le chef de département de la communication et de l’informatique du CENOU Amadou Z Traoré est revenu sur les avantages du CENOU KIBARU au nombre desquels : la réduction des déplacements au CENOU et les attentes interminables ; la transparence et l’accès à toutes les informations; la simplicité d’utilisation du service; l’amélioration de la communication avec les étudiants et leurs parents; la réduction des réclamations; le renforcement de la satisfaction des étudiants et l’efficacité de la gestion des allocations financières.

‎À noter que ‎pour accéder au service, il suffit d’envoyer un message contenant le numéro matricule CENOU, suivi du type d’allocations financières (bourses, trousseaux, fais de stage, frais de mémoire et de thèse) et l’année académique au numéro 36100.‎ Mais également les étudiants peuvent accéder également au CENOU KIBARU via l’application SAMA MONEY

Mamadou Nimaga

