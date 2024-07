Cette année, le Lycée français Liberté a réalisé le «Cent pour cent» (100 %) au bac français. Une performance qui est le fruit des efforts conjugués des élèves, des professeurs, de l’administration et surtout des parents déterminés pour la réussite de leur progéniture. Pour la première fois, une cérémonie a été organisée au Centre international des conférences de Bamako (CICB) pour rendre hommage aux uns et aux autres, avec notamment le trophée «Best Award» à Mme Magassouba Awa Sylla.

Cent pour cent au baccalauréat français ! Cela se fête avec fierté et allégresse ! Et c’est ce que l’Association des parents d’élèves du Lycée français Liberté a fait le 28 juin 2024 pour féliciter leurs enfants et manifester leur reconnaissance aux professeurs ainsi qu’à l’administration. Tout comme, au sein du groupe, ceux qui se sont illustrés par leur détermination et leur ardeur à suivre et à accompagner les enfants sans distinction aucune n’ont pas été oubliés.

C’est par exemple le cas de Mme Magassouba Awa Sylla, communicatrice/fondatrice du magazine «Africa Muso», célébrée comme la «Maman Nationale» par les nouveaux bacheliers et leurs parents. Cent pour cent de réussite avec 17 mentions «Très bien» ! Une mention spéciale à notre fille Fatoumata Kany Magassouba qui figure dans ce prestigieux lot. Une performance qui ne surprend pas et qui n’a pas surpris puisqu’elle est la fille d’une dame exceptionnelle qui avait fait de la réussite d’elle et ses camarades un défi personnel. D’où cette reconnaissance unanime.

«Mme Magassouba Awa, l’équipe d’organisation de la cérémonie et la totalité des Terminales 2024 du Lycée Français Liberté, vous remercient énormément pour votre dévouement acharné pour rendre toutes nos activités à la hauteur de nos espérances, et ce depuis septembre 2023. Nous ayant soutenu, parrainé, et défendu nous avons jugez primordial de vous remettre ce diplôme qui vous revient de droit». Tel est l’hommage qui a accompagné ce «Best Award» décerné à Mme Magassouba par les élèves et les parents de l’établissement.

«Si chaque enfant avait une mère aussi soucieuse des études et des résultats scolaires, beaucoup seraient diplômés. Les enfants ne connaissent pas l’importance des études, ce sont les parents qui doivent veiller avant que l’enfant ne prenne conscience de cela…», a témoigné Samba Gassama, parent d’élève, en parlant de Awa Sylla. «Nous sommes nombreux à avoir de l’ambition pour nos enfants, mais peu d’entre nous sont capables d’en payer le prix. Le prix n’est pas forcément financier, mais surtout accompagner l’enfant à l’école, s’enquérir de son comportement, vérifier ses notes, l’accompagner dans ses devoirs, se soucier de son bien être…», a-t-il souligné.

«J’ai vu Awa, depuis 2 ans, dans des va et vient interminables et changer sa maison en centre de révision non pas pour sa fille seulement, mais pour tous les élèves de terminale. Je ne suis donc pas surpris aujourd’hui de les voir la décorer en l’appelant la Maman nationale et sa demeure la Maison du peuple», a témoigné M. Gassama. Et d’avouer, «j’ai beaucoup appris à ses côtés en tant que père durant cette période. Je pensais être un bon père, mais j’ai découvert grâce à elle que je suis loin du compte et qu’être un bon parent c’est un combat quotidien sans fin ni reconnaissance immédiate. Merci à la grande sœur Awa pour cette formation et les conseils, félicitations pour ta décoration…».

«Je ne m’attendais pas à cette reconnaissance», nous confie Awa Sylla, sans fausse modestie et émue aux larmes. «Il y a 18 ans, j’ai débarqué à Bamako où mon époux (Mohamed Magassouba, ancien coach des Aigles du Mali) était la seule personne que je connaissais. Mais, aujourd’hui, je suis plus Malienne que les Maliennes parce que ce pays m’a accueilli et adopté avec amour…», a-t-elle confessé. «Vous avez toutes les cartes en main pour réussir parce que vous avez l’éducation en vous. Vous êtes des enfants bien éduqués et vous méritez le meilleur. Vous êtes une belle promotion et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je suis convaincue que vous allez encore nous faire rêver comme vous le réussissez si bien depuis touts petits. Félicitations, je suis très fière de vous», a-t-elle déclaré en s’adressant à ses «bébés».

La vedette du jour, n’a pas par manqué de rendre hommage à son tour aux personnes qui restent une référence pour elle, dont Madina Tall (Meilleure pharmacienne de l’année). «Félicitations à ma grande sœur chérie pour cette belle reconnaissance de l’École Liberté. Cette dame est une pépite d’or. Depuis plus de 30 ans, elle œuvre pour le social dans la discrétion totale. Grande sœur mon idole tu mérites cette reconnaissance», a reconnu la «Maman nationale».

Il faut rappeler que Mme Magassouba est aussi lauréate d’une distinction spéciale (Catégorie Reconnaissance) de «Femme d’Impact». Il s’agit d’une initiative de «In’nov Mali» pour célébrer les femmes qui se sont distinguées ces 5 dernières années dans des domaines professionnels comme la politique, les médias, les arts et la culture, l’impact social, le sport, la beauté et le bien être, la littérature…

La talentueuse communicatrice partage cette reconnaissance avec Oumou Sangaré, feue Oumou Diarra dit Dieman (comédienne et communicatrice), Ami Yèrèwolo (icône du rap féminin au Mali), Haïdara Aïchata Cissé dite Chato (leader politique membre du Conseil national de la Transition/CNT) et la talentueuse créatrice de mode Mariétou Mariette Dicko. Que de figures féminines emblématiques donnant plus de prestige à cette couronne. «Une fois de plus une distinction. Mais, cette fois-ci, elle est spéciale. Je suis très honorée et je me sens chanceuse d’être parmi ce lot de prestigieuses Dames de valeur très courageuses…», s’est réjouie Mme Magassouba Awa Sylla.

Moussa Bolly

