Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a lancé, ce jeudi matin, les travaux de la deuxième phase de construction de la Cité universitaire de Kabala. Un chantier ambitieux qui prendra fin dans 28 mois avec 07 nouveaux blocs pour un coût total de 30 milliards FCFA.

Maliweb.net – Une faculté des Sciences de la Santé; un Institut Universitaire de Technologies industrielles, un Institut Confucius; un Centre d’Etudes des Langues; le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique; une Maison des Hôtes pour les professeurs invités et les professeurs associés; Une imprimerie et une bibliothèque pour la presse universitaire. Au finish, le parachèvement des travaux de cette deuxième phase permettra de doter notre pays de l’une des cités universitaires les plus modernes d’Afrique francophone.

Exécutés par l’entreprise chinoise NANTONG SI JIAN CONSTRUCTION GROUP CO.LTD, les travaux de cette phase II ont été possibles grâce à un don de 30 milliards de la République Populaire de Chine au Mali. L’Etat malien, en plus d’exonération de tous les droits de douane, taxes et impôts sur les matériels importés ou achetés localement, va raccorder le site au réseau d’électricité et à l’internet haut débit. Aux dires de Zhu Liying, Ambassadeur de Chine au Mali, en plus de Kabala, les gouvernements chinois et malien ont signé 20 milliards pour des projets d’infrastructures à venir.

Fier du lancement des travaux de cette nouvelle infrastructure dans sa commune, le maire de la Commune rurale de Kalabancoro, Tiécoura Hamadoun Diarra, a salué les autorités. L’occasion pour l’édile de demander la construction d’une voie d’accès digne de ce nom, au regard du nombre d’étudiants qui laissent leur vie sur l’actuelle voie étroite et très fréquentée par les camions Benz. Une demande appuyée par le Pr Mahamoudou Famanta, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a indiqué que la «Route du savoir» doit enfin devenir une réalité.

Mamadou TOGOLA / maliweb.net

