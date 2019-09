En partenariat avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le bureau de l’UNESCO à Bamako, l’ISESCO, le ministère de l’Education Nationale a lancé, ce jeudi 05 septembre, la deuxième édition du Concours Miss Sciences Mali. En présence de Moussa Boubacar BAH, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, chargé de la Promotion et de l’Intégration de l’Enseignement bilingue.

-Maliweb.net- L’égalité des sexes dans l’enseignement des sciences est indispensable à l’atteinte des objectifs du développement durable à l’horizon 2030. Malheureusement, au Mali, elles sont peu les filles qui s’aventurent dans les filières scientifiques. Une étude du Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Est révèle que la probabilité pour les garçons d’obtenir un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat dans un domaine scientifique est respectivement de 37 %, 18% et 6%. Pour les filles, ces chiffres chutent respectivement à 18%, 8% et 2%.

L’objectif de Miss Sciences Mali, a rappelé Moussa Boubacar BAH, est de renforcer les capacités des jeunes filles dans les sciences afin de favoriser leur orientation vers des filières et carrières scientifiques. Représentant de l’UNESCO au Mali, Hervé Huot Marchand s’est réjoui de cette initiative.Selon lui, l’implication des femmes et des filles dans les domaines de la Science, de la Technologie, de l’Innovation est essentielle pour apporter des solutions aux changements qui bouleversent notre monde en pleine évolution rapide. Il nous faut d’urgence combler l’écart entre les hommes et les femmes dans les Sciences.

La compétition réelle débutera le mardi 24 septembre prochain. Elle concernera les classes de la 3e, 6e, 8e et la 10e année et permettra de sélectionner, grâce leurs notes en sciences, les meilleures élèves des 20 académies du Mali. Bonne Chance !

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

