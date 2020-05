Vingt-quatre heures après leur sit-in (Les enseignants du Mali) en face de la maison des enseignants pour réclamer leurs salaires bloqués par le gouvernement suite à leurs revendications de l’application de l’article 39. Les chefs des syndicats des différents ordres de l’enseignements primaire et secondaire, viennent d’avoir un soutien total de la diaspora malienne à travers le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) qui leurs a rendu une visite de courtoisie pour s’imprégner de leurs situations, c’était hier mardi 5 mai 2020.

-Maliweb.net- Durant une heure d’horloge et en huis clos, le Président du CSDM Mohamed Cherif Haidara et les membres de sa délégation ont pu s’en rendre compte dans quelle situation les enseignants du Mali vivent depuis belle lurette. C’est ce que l’on a pu entendre à la sortie de la rencontre.

Pour le Président du CSDM c’est une obligation de venir manifester leur solidarité totale aux enseignants du Mali vu que la diaspora malienne contribue à plus de milles milliards de nos francs dans notre PIB, et aussi dans certaines localités du Mali des écoles et collèges sont construits toujours par la diaspora. C’est ce qui explique la venue des membres du CSDM à la maison des enseignants.

« La grève des enseignants est légitime et ils ont parfaitement raison. C’est une loi qui a été votée et qui peine à être appliquée par la mauvaise volonté du gouvernement soit disant qu’il n’y a pas d’argent et pourtant ils sont prêts à aller investir dans des secteurs non prioritaires. A travers leurs politiques, ils ont fait de l’enseignement le métier le plus indésirable et pourtant ils ont tous issu de cette école malienne…. Il faut que le gouvernement applique immédiatement l’article 39 et les reverse l’intégralité de leurs salaires… Et les classes rouvrent à nouveau et que les enfants du Mali soient sur le chemin de l’école, on ne peut pas priver des enfants de leur droit à l’éducation… Désormais le CSDM s’engage auprès des enseignants pour les aider dans leur lutte… » Nous fulmine Cherif Mohamed Hiadara.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :