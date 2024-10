Éducation : Inondations et rentrée scolaire: Le ministre Sy Savané anxieux

Le Ministère de l’Éducation nationale exige la libération des écoles avant le 18 octobre 2024, occupées par les sinistrés suite aux inondations causées par l’hivernage. Dans un reportage récent de nos confrères de l’ORTM, les sinistrés ont exprimé avec émotion leur désarroi face à ces inondations et ont lancé un appel aux autorités pour obtenir de l’aide.

Cette situation a placé les autorités dans une situation délicate. En effet, le ministre, Monsieur Sy Savané, et le syndicat de l’éducation sont en conflit. Malgré les conseils des experts en éducation et des parents d’élèves de ne pas annoncer la rentrée des classes, le ministre a tout de même ordonné la reprise des cours pour le 2 octobre, avant de faire marche arrière face à la réalité des catastrophes naturelles.

Le ministre a récemment commis la même erreur en ordonnant l’évacuation des occupants des écoles pour permettre la reprise des cours à la date prévue. Afin que la rentrée scolaire 2024-2025 soit effective le lundi 4 novembre prochain, décalée en raison de la catastrophe nationale provoquée par de fortes pluies ayant entraîné d’importants dégâts matériels, y compris au niveau des écoles, dont la plupart sont occupées, inondées ou endommagées, partiellement ou totalement.

Les réactions des parents et des élèves ont suscité de vives polémiques. A moins de 24 heures avant la date initiale du mardi 1er octobre, le Gouvernement aurait dû prendre cette décision bien plus tôt, ce qui aurait probablement évité des dépenses aux parents d’élèves en cette période de grandes difficultés économiques. En effet, gouverner c’est aussi et surtout prévoir, anticiper, se préparer et faire face aux situations de la meilleure manière possible! Les autorités sont donc appelées à s’organiser pour que le mois d’enseignement perdu puisse être rattrapé efficacement afin que les enfants ne pâtissent pas de cette perte de temps d’apprentissage.

Afin d’éviter de nouveaux reports et d’organiser au mieux la rentrée scolaire, le Secrétaire Général du Ministère de l’Éducation Nationale, Monsieur Issoufi DICKO, à travers sa lettre circulaire du 11 octobre 2024 sous le numéro 000941/MEN-SG N°2024-, demande aux Directrices et Directeurs des Académies d’Enseignement d’organiser, en collaboration avec les élus locaux sous l’égide des Gouverneurs des Régions, des réunions en vue de leur participation à la libération des écoles avant le 18 octobre 2024. Lors de ces rencontres, des réflexions seront menées sur les possibilités de délocalisation des écoles impactées par les inondations, en rendant compte des mesures prises à cet effet.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

