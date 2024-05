À travers deux vidéos qui nous avons reçu avec le Syndicat National de l’Éducation et de la Culture ( SNEC) , l’on constate l’interpellation du Chef d’État Colonel Assimi Goita par le SG du SNEC M Drissa Sidibe et de M Mamadou Traore Président des enseignants des écoles communautaires afin de les aider à intégrer la fonction publique.

Selon le décret N°94-448 PRM portant réglementation des EC au Mali (article 1er) : « Les écoles communautaires sont des établissements privés à but non lucratif ayant pour objectif de faire acquérir et de développer des connaissances instrumentales et professionnelles et c’est à travers la décentralisation de l’école apparait au Mali la création des écoles communautaires. Avec cet effet, il est remarquable de constater qu’en milieu rural, ces écoles sont créées et prises en charge par les communautés. Elles sont caractérisées par des carences en matériels, équipements et personnels et bénéficient de peu de soutien de la part des autorités. La formation des citoyens est inscrite dans la constitution du Mali comme une priorité́. C’est pourquoi, il est bien mentionné dans la loi d’orientation sur l’éducation : « L’éducation est une priorité́ nationale. Le service public l’éducation est conçu et organisé en fonction des apprenants et en tenant compte des objectifs de développement et des valeurs socioculturelles du Mali.

C’est pourquoi les écoles communautaires initiées par les communautés prennent en charge la construction des locaux, les frais d’entretien et de fonctionnement, ces écoles bénéficient officiellement d’un cadre règlementaire en 1994 par le décret n°94448 PRM. L’obtention de ce cadre juridique est loin de pallier toutes les difficultés de ces écoles. En effet la qualité́ des intrants constitue aujourd’hui un « goulot d’étranglement » pour les écoles communautaires (EC).

Durant plusieurs années, les écoles communautaires ont été une alternative pour pallier l’insuffisance d’enseignants. Aujourd’hui, ces écoles se trouvent confrontées à de nombreux problèmes. D’où la volonté des autorités en charge de l’éducation de les transformer en écoles publiques. Après plusieurs concertations lors du Forum national sur l’éducation en 2008, les acteurs du secteur ont pris la décision de transformer ces écoles et d’intégrer les enseignants dans la fonction publique des collectivités. C’est ainsi que le processus a commencé en 2012 et tout un coup le processus s’est arrêté sans raison valable.

En croire M Mamadou Traore Président du Collectif des enseignants des écoles communautaires dans sa vidéo estime que les enseignants des écoles communautaires sont devenus les martyrs de l’éducation car ils n’ont aucune considération. Pour lui, ces enseignants devraient être intégrés sans condition et bénéficier de la formation continue pour une mise à niveau. Au début l’Etat, pour sa part, apporte à chaque enseignant une subvention mensuelle de 25.000 fcfa qui est passé à 50 000facfa aujourd’hui mais qu’est ce que cette somme peut faire dans la vie d’un engeignant avec le coût élevé de la vie.

Aujourd’hui dans l’incapacité de travailler les enseignants des écoles communautaires, le SNEC et le Collectif des enseignants des écoles communautaires sollicitent l’implication personnel du Président Assimi Goita pour qu’ils soient intégrés dans la fonction publique des collectivités.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :