Enseignement Supérieur : En 20 ans d’existence, l’université́ intercontinentale sup ’management a formé 5000 étudiants de 15 nationalités différentes

Cette annonce a été faite par le Directeur de l’Université́ Sup ’Management , Mamadou Habib DIALLO, PhD au cours d’une conférence de presse ce jeudi 15 juillet 2021 à l’occasion de la célébration des 20 ans d’existence de la dite université .

Créée en 2001, l’Université Sup’Management célèbre ses 20 ans d’existence sous le signe de l’Excellence et de la contribution aux efforts nationaux de formation du capital humain.

Durant ses deux décennies d’existence, l’Université intercontinentale libre s’est employée à développer des formations innovantes et adaptées aux défis de la mondialisation dans le respect des valeurs culturelles et sociales du Mali et d’Afrique. Elle revendique aujourd’hui un apport significatif dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’Enseignement Supérieur, pour ce qui concerne les Institutions d’Enseignement Supérieur privées.

Consciente du privilège qui lui est fait d’être un acteur du développement du Mali, Sup’Management a fait preuve d’audace, d’innovation et de détermination pour faire de l’Excellence son crédo. En effet, partant du constat que ce nouveau siècle est un concentré d’incertitudes et de possibilités infinies, qui consacre la connaissance comme première ressource des Nations fortes. Sup’Management et ses partenaires, face aux défis du monde, opposent la force du savoir qui est le fruit d’une longue tradition de recherche et d’interconnexion des sciences du monde.

La célébration des 20 ans, qui couvrira le second semestre de l’année, sera centrée autour d’activités reflexives et festives. Le Directeur général, Dr Mamadou Habib Diallo, durant la conférence de presse, a donné la primeur de ce programme d’activités aux femmes et hommes de médias, en rappelant que ses activités ont débuté, le mercredi 14 juillet 2021, avec la quatrième édition de la Journée culturelle placée sous le parrainage du réalisateur Souleymane CISSE.

Il dira également que « Sup’Management s’honore, en 20 ans, d’avoir vu passer près de 5000 lauréats avec près de 87% qui ont pleinement intégré le marché de l’emploi. Ceci grâce à une approche pédagogique en constante évolution sur près de 37 filières de formation. On me demandera le secret de Sup’Management, je vais simplement répondre sa volonté d’excellence et son ancrage dans les valeurs maliennes et africaines, qui ont sans doute facilité nos liens avec près de 135 entreprises partenaires. ».

La conférence de presse a été l’occasion de rappeler l’appartenance de l’antenne malienne au Groupe internationale des « Ecoles Sup’Management » et à ce titre, elle bénéficie, depuis une vingtaine d’années du Réseau de l’Université Intercontinentale Libre (U.I.C.L) qui regroupe à la fois le Groupe Sup’Management et le Groupe universitaire américain : l’Euroamerican International University (EIU). Ce partenariat fédère une trentaine d’écoles universitaires d’enseignement supérieur, permettant ainsi à des étudiants de 3 continents de partager cette dimension continentale enrichie par des partenariats stratégiques avec près de 77 accords de partenariat nationaux et internationaux.

Le Directeur, Mamadou Habib DIALLO, PhD, marquera sa conviction dans la capacité de forger une Nation forte. Il dira que cette célébration est « un moment historique pour nous, pour nos étudiants, nos partenaires et tout ce qui, depuis 2001, nous ont fait confiance, en nous accordant le privilège de participer à leur formation académique et professionnelle. C’est aussi un tournant dans la vie de notre université qui mérite qu’on y consacre des moments de réflexion, d’introspection d’abord et d’analyse de l’évolution de l’enseignement supérieur ensuite, avant une projection pour l’avenir. »

Aux questions des journalistes , le Directeur dira qu’en 20 ans d’existence, l’université́ intercontinentale sup ’management a formé 5000 étudiants de 15 nationalités différentes dont 87% de ces diplômés ont pu être insérer dans les entreprises ou dans l’entreprenariat.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

Commentaires via Facebook :