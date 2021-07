Examen de fin d’année : C’est parti pour le CAP

Après avoir donné le coup d’envoi dans le Centre d’examen Django Magassi Tounkara de Kati, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, a invité les candidats à être assidus, à éviter la tricherie, la fraude et à travailler convenablement



L’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au titre de l’année scolaire 2020-2021 a démarré ce lundi 26 juillet 2021 sur toute l’étendue du territoire national pour prendre fin le jeudi 29 juillet 2021. Il faut rappeler que le CAP prépare les élèves à un métier qu’ils doivent exercer à leur sortie. Il forme aussi les ouvriers qualifiés pouvant être directement utilisés dans l’emploi.

Pour cette année 2021, les candidats sont au nombre de 19.795, dont 3.283 filles et candidats libres. Ils composent dans 76 centres à travers le pays dans les matières comme l’électronique, l’électrotechnique, la commutation automatique, temporelle, la transmission numérique, satellite par fuseaux hertziens, les lignes aériennes, souterraines, le génie civil, le système MT20/ 25, la technologie.

Ils examinent aussi en hygiène alimentaire, en français, en travaux pratiques (TP), en techno-bâtiment, en dessin, schéma, en comptabilité usuelle, en documents commerciaux et en mathématiques commerciales. Les candidats sont également soumis aux matières de commerce, de classement et de matériel, de compte courant d’intérêt, d’opération de bourse, de dictée et questions, de correspondance commerciale, de bordereau d’escompte et de dactylographie (vitesse,

……….LIRE LA SUITE SUR https://www.lessormali.com/

Commentaires via Facebook :