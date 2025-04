Finale de la 4ème édition du concours ‘Mon idée, mon entreprise’ au Mali : Le lauréat Maouhamadou Amadou Diallo, en lice pour la grande finale à Marrakech

Le Mali sera représenté à la grande finale inter-régional du concours ‘Mon idée, mon entreprise’ à Marrakech (Maroc) par Maouhamadou Amadou Diallo. Il a brillamment remporté la finale, se classant premier à l’issue des délibérations de la phase nationale organisée le 17 avril 2025 au Centre d’employabilité francophone de l’AUF-Mali.

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) organise la 4ème édition du concours ‘Mon idée, Mon Entreprise’ (MIME) à l’intention des étudiants et doctorants membres des Institutions et établissements membres de l’AUF. Il vise à stimuler l’esprit entrepreneurial des jeunes. Cette 4ème édition du MIME porte sur l’utilisation des ressources de l’Intelligence artificielle (IA) face aux défis du développement durable.

Dans son discours d’ouverture, le Responsable du Centre d’Employabilité Francophone du Bureau national de l’AUF, Sékou Amadou Gouro Diall, a mis l’accent sur l’objectif dudit concours. Qui, en plus de promouvoir, développer et encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes francophones à travers le monde, il les permet de proposer des projets innovants et de les concrétiser. Selon Sékou Amadou Gouro Diall, au niveau du centre, ce concours est une opportunité précieuse pour encourager à grande échelle la culture entrepreneuriale chez les étudiants, une aubaine pour eux de donner vie à leurs idées dans un cadre stimulant, mais surtout de rencontrer des acteurs clés du secteur.

L’initiative, lancée il y a deux mois, a permis la formation d’une cinquantaine d’étudiants aux concepts de l’IA. Et les différents bénéficiaires ont soumis leurs propositions de projets qui ont bénéficié d’un accompagnement ainsi que du coaching des experts commis, a fait savoir Sékou Amadou Gouro Diall. Tout en précisant que les dix meilleurs ont été retenus pour la compétition finale. A la suite des présentations, trois projets ont été récompensés à savoir le 1er prix relevé par Maouhamadou Amadou Diallo avec son projet intitulé ‘IA Prédiction’. Maouhamadou Diallo a reçu une enveloppe de 200 000FCFA et il représentera le Mali à la grande finale inter-régionale à Marrakech (Maroc). Le deuxième et le troisième prix ont respectivement reçu une enveloppe de 150 000FCFA et 100 000FCFA. Outre leur participation, les participants à l’instar du lauréat vont bénéficié d’accompagnement supplémentaire des experts, notamment en terme de formation.

Le président du Jury, Demba Krouma, a félicité les participants, soulignant la difficulté de départager les projets en raison de leur pertinence. Il a également été rappelé les critère d’évaluation à savoir la créativité, la faisabilité, le financement, les compétences réacquis et le potentiel d’employabilité de l’initiative.

