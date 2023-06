Vestibule d’apprentissage de la cuisine et de la restauration, le projet Gaia Kalan Blon cible les jeunes de 18 ans et plus pour une formation gratuite de 3 mois.

L’enceinte du Restaurant Gaia a servi de cadre, le 27 mai 2023 à une conférence de presse pour présenter le projet ‘’Gaia Kalan Blon’’ ou le vestibule d’apprentissage de la cuisine et de la restauration. Elle était animée par Mme Kouma Houdaïma Touré, directrice du restaurant et initiatrice de ce projet qui cible les jeunes de 18 ans et plus pour une formation gratuite.

Les métiers de la restauration sont des métiers d’avenir

Gaia Kalan Blon est un hub d’apprentissage, un cadre d’échanges et de réflexion pour les jeunes passionnés par la cuisine et les métiers de la restauration, a-t- elle expliqué. C’est une formation de 3 mois. Elle sera gratuite. 50 jeunes seront concernés par cette première vague. Les choix seront faits en fonction de leur amour pour les métiers de la restauration, a détaillé Mme Kouma Houdaïma Touré. Pour cette partisane de la politique de consommer ce que nous produisons, «les métiers de la restauration sont des métiers d’avenir.» Il s’agit là d’un projet purement humanitaire qui bénéficie de l’accompagnement des professionnels de plus de 20 ans d’expérience, insiste-t-elle. Les jeunes sélectionnés bénéficieront d’un coaching en développement personne permettant de les garder sur une trajectoire, a expliqué Mme Kouma Houdaima Touré. Elle les invite à accepter de se former avec la rage de réussir et aimer les métiers.

Elle lance un appel aux autorités à déployer plus d’efforts pour la création d’un environnement propice à l’entreprenariat.

L’objectif visé par le projet, dont le lancement officiel est prévu ce samedi 10 juin, est de contribuer fortement à la réduction du chômage des jeunes en mettant sur le marché de l’emploi une main d’œuvre qualifiée et opérationnelle.

