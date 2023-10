Graduation universitaire : ESC-Mali met des MBA sur le marché

L’Ecole supérieure de commerce (ESC-Mali, School of Management), a procédé le samedi dernier à la graduation de 78 étudiants à Bamako pour la promotion 2023. La cérémonie de graduation, qui a enregistré la présence du promoteur de l’école, Bernard Jacquin, Tidiani Togola de la Fondation Tuwindi et plusieurs personnalités, a été parrainée par l’ancien président du patronat malien, Mamadou Sinsy Coulibaly.

Ils étaient 42 diplômés en licence (gestion des ressources humaines, management, logistique et transport…), 20 en master et 6 MBA (Master of business administration) à recevoir leurs diplômes après des années de labeur. Selon Bernard Jacquin, le promoteur de l’école, ces étudiants ne vont pas seulement se limiter à être employés dans des entreprises, mais aussi à être des hauts cadres et à créer leurs propres entreprises. “C’est en cela que forme, l’ESC-Mali”, a-t-il clamé.

Les 78 étudiants ont tous reçu leurs diplômes, mais aussi de précieux conseils et des encouragements par des témoignages d’anciens étudiants de l’ESC-Mali. “Après avoir fini mon master à l’ESC, en 10 ans j’ai changé de travail 12 fois pour des salaires allant de 250 à 800 mille franc CFA”, a témoigné un ancien qui dit avoir fini par créer sa propre entreprise. Un autre : “Mon produit ‘wouri’, nourriture pour enfant, est vendu partout aujourd’hui à Bamako. Grâce aux conseils de notre professeur Bernard Jacquin”, a laissé entendre le jeune entrepreneur et ancien de l’ESC-Mali, Bakary Fonta.

Parmi les diplômés, on pouvait compter 6 en Master of business administration (MBA), un diplôme de spécialisation à l’ESC. Selon un responsable de l’ESC, le MBA forme plus à un métier qu’à un diplôme. C’est une formation très spécialisée d’un an et qui s’adresse plus à des professionnels. Cette forme va de 3 piliers, dira-t-il. A savoir : Une montée en compétence et un changement de vision, le développement professionnel et personnel et une ouverture aux enjeux mondiaux.

A en croire le porte-parole des détenteurs de MBA-ESC-Mali, Maïhatou Maïga, cette formation leur a offert des compétences qui leur permettront de relever des défis : “Tous les défis nous seront confrontés. Nous sommes devenus des leaders”, a-t-il affirmé.

Maïhatou Maïga est déjà responsable de programme dans une ONG internationale de la place et vient de se renforcer avec un an d’étude à l’ESC-Mali.

Koureichy Cissé

