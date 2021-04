Hommage : L’AEPES reconnaissante au Pr. Abdoulaye Salim Cissé

L’Association des établissements privés d’enseignement supérieur (AEPES) a organisé le mercredi 21 avril dernier une cérémonie de remise d’attestation de reconnaissance et d’un Ciwara au Pr. Abdoulaye Salim Cissé, ancien directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DGESRS) pour ses efforts consentis durant son brillant passage à ce poste. La cérémonie tenue au département de l’enseignement supérieur était présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr Amadou Kéita.

Cette cérémonie de remise est l’expression d’un sentiment de reconnaissance de la part des collaborateurs et d’acteurs de l’enseignement supérieur privé envers l’engagement et les efforts d’un homme au aura apporté sa pierre au rayonnement de l’enseignement supérieur tant public que privé dans notre pays. La cérémonie, présidée par le ministre de l’enseignement supérieur Pr Amadou Kéita, a enregistré la présence des anciens collègues du Pr. Cissé, des membres de l’AEPES et du département de l’Enseignement supérieur.

Invité à prendre la parole, le président de l’AEPES a prévenu d’entrée que c’est un témoignage qui vient du cœur et de poursuivre que cette cérémonie n’est pas l’idée d’une seule personne mais la résultante d’un sentiment général et d’une appréciation commune et partagée de l’œuvre d’un homme. “Nous avons souhaité rendre un vibrant hommage à un partenaire de l’AEPES qui, toute sa mission durant a su faire siennes les préoccupations de notre association et celles de chacun des membres pris individuellement”.

A l’en croire, le Pr. Cissé est un modèle et un exemple qui a été durant son passage à la DGESRS, un partenaire stratégique de choix qui mettait son énergie au service de la recherche exclusive de solutions aux nombreuses sollicitations venant de toute part. “C’est son travail, me dira-t-on, mais le faire avec abnégation et sérieux, dans la plus grande courtoisie et respect même de ses cadets est le reflet d’un parcours, d’un savoir-faire et d’un savoir vivre. Le tout doublé d’une compétence indéniable et d’une parfaite connaissance des enjeux de ce secteur”, a témoigné M. Diallo et d’ajouter que “l’attestation de reconnaissance et Ciwara qui vous ont été décernés ne sont rien en comparaison aux jalons que vous avez posé”.

“C’est une grande fierté que vos collaborateurs à la fin de votre carrière viennent vous dire merci. Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux membres de l’AEPESS pour cette distinction mais aussi au ministre et son département d’avoir accepté d’abriter cette cérémonie honorable”, dira le Pr Cissé qui a tenu a remercié à l’AEPES pour cette marque de considération.

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Kéita, cette cérémonie de remise a pour objectif à la fois de récompenser l’homme et aussi de le louer moralement. “Vous avez été pendant de longues années dans une position qui a pu vous causé beaucoup de stress et d’insomnie parce qu’il y avait des décisions difficiles à prendre et des actes difficiles à poser. Vous avez donc pu poser des actes qui ont pu être compris ou non, qui ont pu être salués ou non mais la plus grande importance je pense c’était d’agir en âme et en conscience et pour le bien du service public. Je pense que c’est qui vous vaut d’être aujourd’hui à cette place de recevoir cette distinction”, a soutenu le ministre, ajoutant que cette distinction honore non seulement tous les anciens collaborateurs du Pr. Cissé à la DGESRS mais aussi le département de l’enseignement. Selon lui, le Pr. Cissé est parmi les personnes auxquelles le sous-secteur de l’enseignement doit beaucoup.

