Crée le 24 mai 2024, le laboratoire Interdisciplinaire de Recherche Scientifique de l’UCAO-UUBa a tenu la 1ère édition de sa journée scientifique sous le thème : « Ethique et Leadership dans la Société : Défis et Perspectives pour la Formation des Responsables dans un contexte de renaissance de l’Afrique ». C’était le jeudi 23 janvier dernier dont la cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par la représentante du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Dr Kadiatou Bouaré en présence de la représentante du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Goudo Koné, de l’Assesseur de l’UCAO, Pr. Père Benjamin AKOTIA, du Président de l’UCAO-UUBa, Dr. Père Yvonnick Dakoury Zoni et bien d’autres éminences grises.

Cette 1ère journée fut riche d’échange, d’interaction et d’apprentissage avec au menu, une conférence publique et six ateliers thématiques. Qui ont été tous suivis avec intérêt par un grand public d’invités du corps d’enseignants, des chercheurs et des étudiants de l’UCAO-UUBa.

Dans son mot d’accueil, le Président de l’UCAO-UUBa, Dr. Pr Yvonnick Dakoury Zoni a tenu à faire savoir l’objectif majeur du laboratoire interdisciplinaire de Recherche scientifique qui est à l’origine de cette journée. A savoir : de fédérer et maximiser les synergies entre différentes disciplines pour explorer, comprendre et résoudre les problèmes de notre temps. Egalement de fusionner les perspectives et méthodologies de divers domaines d’études pour aborder des problématiques complexes et multidimensionnelles qui touchent à des enjeux sociaux, économiques, communicationnels, juridiques et environnementaux actuels. Parlant de la journée notamment sur le thème : « Ethique et Leadership dans la Société : Défis et Perspectives pour la Formation des Responsables dans un contexte de renaissance de l’Afrique », il dira que la question de l’éthique comme celle du leadership ont toujours été au cœur des plus grandes préoccupations de l’humanité. En témoigne la multiplicité des débats scientifiques qui ont traversé l’histoire de l’humanité. « Si nous interrogeons notre histoire existentielle, nous noterons que la question de l’éthique est la question la plus universelle et la plus courante. Que d’écrits sur l’éthique ! Que de théories sur l’éthique ! Que de démonstrations sur le leadership ! Que d’idéologies à partir du Leadership ! Et même que de conflictualités à cause de leadership ! » a-t-il fait référence pour mentionner la pertinence de ces deux concepts (L’Ethique et le Leadership).

Il a souligné sa satisfaction de l’organisation de cette journée dont le mérite est le courage de susciter la réflexion et le débat dans un contexte de renaissance de l’Afrique.

Egalement présent pour la journée, l’Abbé Dr Alexis Dembélé, Doyen du Département Journalisme et Communication de l’UCAO-UUBa a estimé que l’Université étant un monde de la recherche, est tenue à avoir une journée scientifique. Que celle-ci est une occasion pour ceux qui sont en Master et en Doctorat avec les enseignants chercheurs de réfléchir sur une thématique. Qu’il est attendu comme résultat, la rédaction d’un livre selon les normes académiques et scientifiques sur l’ensemble des travaux sur la journée.

Dr Kadiatou Bouaré, représentante du Ministère de l’Enseigneur Supérieur et de la Recherche Scientifique a salué l’initiative de cette journée ainsi que la pertinence du thème. Selon elle, à une époque où l’Afrique et plus particulièrement le Mali fait face à des défis sans précédent,il devient urgent de réinterroger nos valeurs, nos pratiques et nos mécanismes de gouvernance. L’éthique et le leadership, dit-elle, ne sont pas de simples concepts théoriques étant donné qu’ils représentent des piliers indispensables pour construire des sociétés résilientes, équitables et durables. Avant de clore son propos, elle a exprimé la reconnaissance de son Ministère à l’UCAO-UUBa pour sa contribution à valoriser l’enseignement supérieur mais aussi son rôle dans l’influence des décideurs politiques et acteurs sociaux.

Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont eu droit à une conférence publique sur le leadership et éthiques animée respectivement par Mme Aïssata Diallo et Dr Père Gabriel Gaston TATA. Ce, avant de prendre part à six ateliers thématiques.

Mariam Sissoko

