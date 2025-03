Le consortium d’organisations non gouvernementales à savoir Save the Children international, l’Association Malienne pour la Survie au Sahel, CAEB et Cordaid ont lancé le 20 mars dernier le Projet d’Appui à la Décentralisation de l’Éducation au Mali (PADEM). Il permettra à 120 000 filles et garçons maliens d’accéder à une éducation de qualité au niveau fondamental.

Financé entièrement à hauteur de 20 millions d’euros par l’Union Européenne, le Projet d’Appui à la Décentralisation de l’Éducation au Mali (PADEM) se présente comme une alternative à la mauvaise qualité de l’éducation des enfants. En cause, il vise à améliorer l’accès à une éducation fondamentale de qualité, sûre et inclusive dans 22 communes des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako. De janvier 2025 à décembre 2028, le PADEM apportera une réponse holistique et intégrer aux défis du secteur éducatif malien en abordant à la fois les questions d’accès, de qualité, de gouvernance et de santé scolaire.

Pour le Directeur Pays de Save The Children, Siaka Ouattara, il contribuera à une inclusion et à l’équité dans l’éducation. Environ 120 000 enfants (dont 50% de filles) bénéficieront d’un meilleur accès et d’un enseignement de qualité au fondamental I et II. Egalement, la mise en œuvre du PADEM permettra d’accompagner 9 000 enfants âgés de 3 à 5 ans dans les Centres de Développement de la Petite Enfance (CDPE), d’intégrer 2 700 enfants âgés de 8 à 12 ans hors école des structures adaptées pour faciliter leur retour dans le système éducatif.

En bref, le PADEM est une réponse pertinente à la situation éducative du Mali qui reste confronter à plusieurs défis. La disponibilité d’un cadre politique favorable à la décentralisation n’empêche pas de nombreux enfants inscrits à l’école ces dernières années d’être confrontés aux problèmes persistants liés à l’accès, à la qualité de l’enseignement et de gouvernance. Dans les zones rurales et enclavées, selon un document technique du PADEM, ces défis sont exacerbés par des facteurs tels que l’insécurité, les crises climatiques, le désintérêt de certaines communautés pour l’éducation et la faible qualité du système éducatif. Le PADEMA va relever tous ces défis en renforçant les capacités locales et en promouvant une gouvernance éducative efficace et inclusive afin de répondre aux besoins éducatifs des communautés des 23 communes bénéficiaires.

