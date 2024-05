La 2e édition de Bamako ai s’est ouverte ce mercredi au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). Organisée par Kabakoo Académies, « Bamako ai » est une expérience pionnière où se croisent technologies de pointe et savoirs locaux, va se poursuivre jusqu’au dimanche 02 juin. C’était sous l’égide de Michele Kadidia Traoré, cofondatrice de Kabakoo Académies.

Organisée par Kabakoo Académies, la 2e édition de « Bamako ai », qui s’est ouverte mercredi au CICB, est un événement porteur de sens. Elle permet de célébrer l’innovation, les talents et les créativités de la jeunesse malienne et africaine à travers le partage d’expérience sur l’architecture, l’art, etc. C’est un symbole fort de l’engagement de ses organisateurs pour le Mali et l’Afrique. « C’est un évènement profondément ancré dans nos valeurs et notre vision », a souligné Michele Kadidia Traoré, cofondatrice de Kabakoo Académies.

La Saison 2 de « Bamako ai » est une expérience unique d’immersion dans l’innovation. L’évènement est conçu pour entraîner les jeunes maliens dans la spirale vertueuse de Kabakoo entre étonnement et apprentissage créatif. Son but est de décoloniser notre quotidien et nos esprits, mettre en lumière la richesse des savoirs et cosmo techniques des cités africaines à travers les innovations et les réalisations de la communauté Kabakoo.

La 2e édition de « Bamako ai », c’est une exposition célébrant l’alliance entre technologies de pointe et savoirs endogènes, pour une innovation décoloniale et régénérative et des Master classes animés par des experts en IA renommés qui partageront leurs découvertes et leur savoir-faire avancé. L’évènement, qui verra la participation des jeunes venus de plusieurs pays du continent africain, va se poursuivre jusqu’au dimanche 02 juin.

L’édition 2024 met l’accent sur les rencontres d’architectures régénératives. « C’est l’occasion pour moi de mettre en perspectives ces techniques et architectures qui ont bercé mon enfance et de montrer combien elles peuvent inspirer les architectures de demain », a déclaré Michele Kadidia Traoré, qui, faut-il le rappeler, est née à Tombouctou. Une ville où on retrouve des maisons construites à partir de nos savoirs endogènes. Avant de terminer, la cofondatrice de kabakoo Académies s’est directement adressée à la jeunesse malienne : « Oser innover, entrepreneur ! Vous avez le talent, vous avez l’énergie, vous avez la créativité pour façonner l’avenir de notre continent ».

Il faut rappeler que Kabakoo est une communauté apprenante conçue pour permettre aux jeunesses africaines de développer le mindset et les compétences nécessaires pour améliorer leur vie dans un contexte de rareté d’emplois formels. C’est une organisation tribride mettant à profit une application mobile, des communautés d’apprentissage et la réalité étendue pour transcender le temps et l’espace et offrir des opportunités d’apprentissage à forte valeur ajoutée aux jeunesses africaines.

Outre Michele Kadidia Traoré, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence Yanick Kemayou, cofondateur de Kabakoo Académies et Achref Ghrib, architecte régénérative et bien d’autres.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :