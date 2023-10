Maxi Vacances 2023: Les lauréats de la finale ont empoché leurs prix

Le 5octobre 2023 s’est déroulée au Palais de la Culture de Bamako la finale de l’édition 2023 de Maxi Vacances. Les lauréats des différents concours ont été récompensés avec plusieurs cadeaux par les organisateurs à savoir le partenariat Orange/ ORTM.

Plus d’une dizaine d’année que Orange Mali accompagne l’ORTM dans l’organisation de son émission juvénile intitulée Maxi Vacances. La présente a une fois de plus respectée la tradition en mettant l’excellence et la compétence des jeunes du Mali en lumière dans une ambiance de joie, de respect et convivialité.

Au programme des concours d’art oratoire, des slams, de culture générale, danse, prestation musicale et humour etc.

Tout un programme enrichissant au service de la jeunesse malienne sous le thème « Jeunes- Action –Citoyenneté »

Rappelant que la jeunesse est au centre des stratégies prioritaires chez Orange Mali en tant qu’opérateur responsable, la responsable des communications institutionnelles de Orange-Mali, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, s’est réjouie de la réussite de l’événement. Poursuivant, elle a réaffirmé le grand satisfecit de sa structure à accompagner l’ORTM , et ce depuis plus d’une dizaine d’année à travers cet événement , qui selon elle reste le plus grand show organisé pendant les vacances pour les jeunes du Mali.

L’initiateur de Maxi Vacances chez l’ORTM, Amadou Kodio, à son tour, a soutenu le bon partenariat qui unit l’ORTM à Orange-Mali. Un partenariat au service de la promotion des jeunes du Mali via cette émission qui encourage l’excellence chez les jeunes en les invitant à la citoyenneté , au civisme et à plus s’impliquer dans la construction de la Nation dans un esprit de changement porté par le Mali Kura.

A noter que les gagnants des différentes compétitions ont reçu des lots de cadeaux.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :