Programme d’Appui à l’Inclusion Scolaire : des résultats plus que satisfaisants

Le ministère de l’Education nationale, en partenariat avec l’Union Européenne, a organisé le mardi 28 février un atelier de restitution du projet « Amélioration de la qualité, de l’accès et de la gouvernance de l’éducation fondamentale des régions de Gao, Ménaka et Mopti », dans le cadre du Programme d’Appui à l’Inclusion Scolaire (PAIS), mise en œuvre par le consortium IRC et NRC au Mali. C’était sous l’égide du secrétaire général du département, Kinane Ag Gadeda.

Dans le cadre du Programme d’Appui à l’Inclusion Scolaire (PAIS), le consortium International Rescue Committee (IRC) au Mali et NRC (Nowegian Refugee Council au Mali), avec l’appui financier de la Délégation de l’Union Européenne (UE), a mis en œuvre le projet « Amélioration de la qualité, de l’accès et de la gouvernance de l’éducation fondamentale des régions de Gao, Ménaka et Mopti ».

Durant 39 mois, le consortium IRC/NRC a travaillé sur les trois composantes de l’éducation fondamentale. Il s’agit de l’accès à travers la mise en œuvre des alternatives éducatives en situation d’urgence et la construction/réhabilitation des infrastructures scolaires (salles de classes, blocs de latrine et point d’eau) ; la qualité des enseignements/apprentissage, à travers le renforcement de capacité du personnel enseignant sur les techniques d’enseignements en kits scolaires et pédagogiques ; en enfin, la gouvernance, à travers la redynamisation des structures de gestion communautaire de l’école et les collectivités.

Le PAIS a formé 469 enseignants et appuyés en matériels pédagogiques et a doté 26 390 enfants en fournitures scolaires et a permis d’inscrire 1020 enfants dans les centres d’apprentissage accéléré en situation d’urgence pour ne citer que ceux-ci. L’objectif de cette intervention est d’offrir des opportunités éducatives aux enfants dé-et-non scolarisés, dont 50% de filles, et permettre le retour et le maintien en école primaire dans les zones affectées par l’insécurité au Centre et au Nord du Mali.

Selon le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, cet atelier vise à restituer les résultats obtenus par le PAIS. Kinane Ag Gadeda a indiqué que le projet est intervenu dans une zone où la situation est très précaire où les conditions climatiques sont très difficiles. Malgré les difficultés, les actions ont été menées et ont produit des résultats. « Ce sont des interventions très pertinentes qui, si elles n’avaient pas été faites, allaient produire des effets catastrophiques sur la scolarisation des enfants, sur la vie des communautés, sur l’organisation et la gestion de l’école », a-t-il expliqué.

Au regard des résultats obtenus par le projet, Kinane Ag Gadeda a plaidé pour son refinancement afin d’atteindre le maximum d’élèves. Il a pour terminer la Délégation de l’UE au Mali pour son appui au système scolaire malien.

Cet atelier, d’un jour, est un cadre de présentation des réalisations du projet et les résultats des ateliers de capitalisation qui ont été organisés à Mopti et Gao, les 14 et 16 février. A noter que la cérémonie s’est déroulée en présence du représentant de la Délégation de l’UE, Olivier Ki-Zerbo, du directeur des opérations de l’IRC, Ousmane Aboubacar et le Coordinateur de l’IRC, Idrissa Karimounne.

Abdrahamane SISSOKO

