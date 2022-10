Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, a procédé ce lundi 3 octobre 2022, au lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023. Le Chef du Gouvernement par intérim s’est successivement rendu à l’école Mamadou Konaté, au Centre de développement de 3 octobre 2022la petite enfance Kassé Keïta et enfin au lycée Notre-Dame du Niger.

Le Colonel Maïga a, au nom du Président de la Transition, Chef de l’État, S.E. le Colonel Assimi Goïta, félicité les enseignants ainsi que l’administration scolaire, pour la réussite de l’année scolaire 2021-2022. Selon lui, cette réussite a été rendue possible grâce à l’engagement et au patriotisme du corps enseignant. Le Chef de l’administration publique par intérim a rappelé que lorsque le Mali a été injustement et illégalement sanctionné par les instances sous régionales, les syndicats d’enseignants ont accepté de mettre en veilleuse leurs différentes revendications. Et c’est cela qui a permis de sauver l’année scolaire. Ce fut l’occasion pour lui d’annoncer la tenue prochaine de la conférence sociale, un forum qui permettra de traiter les revendications de tous.

Le Colonel Maïga a également souhaité plein succès aux élèves et à l’ensemble de la communauté éducative pour la nouvelle année scolaire. L’éducation est l’épine dorsale du Mali Kura que les Autorités de la Transition s’attellent à construire, a conclu le Chef du Gouvernement par intérim.

