La traditionnelle semaine culturelle de l’UCAO-UUBa débute ce matin lundi 3 juin et continuera jusqu’au 8 juin prochain dans ses locaux à Hamdallaye. Ainsi, les étudiants de même que l’Administration de l’Université proposent un rendez-vous riche en activités éducatives, instructives, culturelles et lucratives.

Le top départ de la célébration de la semaine culturelle de l’UCAO-UUBa est pour ce matin dans les locaux de ladite Université. En effet, comme chaque édition, il y aura une programmation alléchante des activités riches en enseignement les unes après les autres.

Au nombre de ces activités au programme, il y’a entre autres des spectacles de danses traditionnelles, l’Art culinaire dont la dégustation sera tranchée par les membres du jury composé des représentants de chaque filière.

Il y aura aussi au menu un procès fictif avec les étudiants de la Science juridique et des Quiz sur l’économie. Des prestations d’artistes et un concours dénommé ‘’La meilleure voix’’, sans oublier une journée sportive notamment sur le volley-Ball et le Basketball. Il sera également question de la représentation du programme de la journée hymne national du Mali et celui de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), en plus de la remise des diplômes des nouveaux étudiants sur le marché de l’emploi.

Tout est fin prêt pour la tenue de la Semaine culturelle de l’année universitaire (UCAO-UUBa) 2023-2024. Ce du 3 au 8 juin prochain. Bonne fin d’année à tous les étudiants !

Mariam Sissoko

