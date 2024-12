La salle de conférence de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) a abrité, ce samedi 30 novembre 2024, la 5e édition de la Journée scientifique du Département de Biologie. Un événement qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont Pr Assétou Founè Samaké, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et Conseillère spéciale du président de la Transition.

« Gestion efficiente des crises : apport des sciences naturelles ». Tel était le thème de la journée scientifique de Biologie, avec la physiologiste Pr Assétou Founè Samaké, dans le rôle de conférencière. Dans le monde, explique-t-elle, on connait un peu partout des crises. Comment les sciences naturelles peuvent aider dans la résolution des crises ? « C’est à cela que la thématique renvoie », a indiqué Pr Assétou Founè Samaké. Avant de proposer qu’il faille des solutions quantifiables et des solutions de qualité qui se rapportent à ce que les hommes aiment et comment ils appréhendent l’évolution de leur destin. C’est avec ces deux paramètres, assure-t-elle, qu’on peut durablement résoudre les crises.

Au cours de la journée, 157 résultats de recherches ont fait l’objet de discussion dont : 58 communications dans le groupe thématique : Sciences Agronomique ; 37 résumés ont été proposé dans la commission Microbes et Santé Humaine ; 28 dans la thématique, Biochimie, Microbiologie et Nutrition ; et 34 communications dans la commission Ecologie, Eau et Environnement

« La valorisation et la vulgarisation des résultats de la recherche est l’objectif de la journée scientifique », a indiqué Issiaka Togola, Chef du Département de Biologie à la FST. Les échanges entre chercheurs, informe-t-il, permettent d’être reconnus et peuvent conduire à intégrer des réseaux scientifiques, voire à évoquer de futures collaborations.

A l’intention des jeunes chercheurs, la commission d’organisation a mis en jeu, les quatre prix des meilleures communications de l’édition précédente, à savoir : « Prix Prof Alhousseini Bretaudeau » en Science Agronomique ; « Prix Feu Prof Mamadou Coulibaly » en Microbes et Santé Humain » ; « Prix Prof Bakary Cissé », en Biochimie, Microbiologie et Nutrition ; et « Prix Dr Harouna Yossi », en Écologie, Eau et Environnement.

Pour cette 5º édition, le genre était à l’honneur. Le Prix Prof Assétou Founé Samaké a été décerné à la meilleure jeune communicante de chaque groupe thématique. « L’objectif est d’éveiller, de stimuler et de susciter l’intérêt pour la recherche », a précisé le Chef du Département de Biologie.

Des chercheurs venus de plusieurs universités et centre de recherche de la sous-région ont pris part à la 5e édition de la Journée scientifique du département de Biologie de la FST. Ainsi, des participants sont venus de : l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) ; l’Université de N’zérékoré (Guinée) ; l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, de l’Université de Parakou (Bénin), l’Université de Lomé (Togo).

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

Commentaires via Facebook :