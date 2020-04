Les résultats du second tour des élections législatives dans le District de Bamako auront surtout mis en exergue l’état de disgrâce évident du parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali (Mali), qui a fait le plus mauvais score de son existence à Bamako.

En dépit de sa position dominante dans l’administration, le parti du Tisserand n’a pu placer qu’un seul député à l’Assemblée nationale pour le compte du district, lequel lui fait économie d’une humiliation politique. Son sauveur n’est autre que le fils aîné du président de la République, Karim Kéita qui s’est fait réélire en commune II du District de Bamako malgré l’adversité de la famille fondatrice de Bamako, qui avait juré la main sur le cœur de faire échec à son projet de réélection à l’Assemblée nationale.

Si son bilan des cinq dernières années et sa constance auprès de la population et de ses préoccupations ont milité en sa faveur (installation des lampadaires et distributions régulières de vivres, etc) et pesé lourd dans la balance, il faut aussi noter que Karim Kéita a véritablement mouillé le maillot sur le terrain lors de la campagne électorale. Combattu par une partie des familles fondatrices de Bamako à coups d’accusations d’assassinat sur fond d’insinuations, la victoire n’était pas acquise pour Karim Kéita en début de la campagne électorale. Mais il a su déjoué les pronostics et même renforcer son avance entre les deux tours des élections en sortant des chantiers bâtis. Pour rappel lors de ces campagnes, il a laissé les traces de ses pieds dans tous les coins et recoins des quartiers de la commune II en rencontrant les religieux, les femmes, les jeunes et les vieux. D’ailleurs l’honneur lui revient d’être l’un des rares candidats à Bamako à livrer campagne de la plus belle manière. A l’heure du décompte final, ses efforts ont payé. Il sauve le parti de son père de l’humiliation politique en devenant le seul Tisserand gagnant dans le District de Bamako.

En tout cas si l’on s’en tient aux premiers résultats provisoires des élections, sa liste RPM/ADEMA/MPM passe haut la main aux dépens de son challenger, la liste URD-ADP-CODEM.

A KEITA

