Lors de la présentation du plan d’action de la feuille de route du gouvernement de la transition devant les membres du CNT, le Premier ministre, Moctar Ouane, a annoncé que l’organe unique de gestion des élections ne pourrait pas être mis en place à cause des contraintes liées au temps imparti à la transition.

-maliweb.net-C’est un véritable camouflet que les autorités de la transition viennent d’infliger à nouveau à la classe politique, la société civile et les partenaires techniques qui appuient le processus électoral au Mali. Ce, en annonçant le report aux calendes grecques la création de l’organe unique de gestion des élections.

Devant les membres du CNT lors des débats sur l’approbation du PAG, le Premier ministre a indiqué que la charte et la feuille de route assignée à la transition de jeter les bases des reformes y compris l’organe unique de gestion des élections. « La transition est confrontée à des contraintes majeures et ne dispose pas de temps nécessaire pour rendre fonctionnel l’organe de gestion des élections afin de prendre en charge tout le processus électoral dans le respect strict de la durée de la transition », a déclaré Moctar Ouane.

Cette position du gouvernement sera visiblement mal accueillie dans les états majors des partis politiques à cause de la méfiance qui existe déjà entre les militaires au pouvoir et les politiques. Ces derniers évincés de la gestion de transition et accusés par les nouvelles autorités d’être responsables de la situation chaotique actuelle du pays soupçonnent les militaires d’avoir s’accaparer de tous les leviers du pouvoir afin de le garder au terme des élections présidentielles et législatives de 2022.

Le premier ministre qui a officialisé la nouvelle de non création de cet organe pendant la transition tente d’apaiser la situation en faisant référence au dernier cadre de concertation avec les chefs de partis politiques. «Le gouvernement apportera des améliorations au dispositif actuel de façon consensuelle afin d’organiser les élections dans le respect strict de la durée de la transition », a-t-il promis. Ajoutant que lors du cadre de concertation qui sera mis en place avec la classe politique, le gouvernement va s’approprier de cette question afin de trouver « des réponses consensuelles ».

Les autorités de la transition ont dissous la Commission nationale électorale indépendante, puis procédé à la mise en place la Cellule d’appui au processus électoral adossé au Ministre de l’Administration Territoriale et de la décentration. Avec le report de la création de cet organe, le premier ministre donne carte blanche au Colonel Abdoulaye Maïga d’organiser les 6 consultations électorales en vue. « Tant que les élections seront toujours organisées par le gouvernement, le régime en place va toujours gagner », a déclaré feu Président Amadou Toumani Touré.

C’est ce qui est dénoncé aujourd’hui par la société civile et le M5-RFP. Ce mouvement du 5 (cinq) juin qui demande une rectification de la transition dit non. « Le M5-RFP dit non aux manœuvres en cours pour faire des élections à venir une cession de pouvoir à un homme choisi par la junte pour perpétuer son pouvoir et s’assurer de l’immunité », proteste le M5-RFP lors de sa première sortie après le coup d’Etat du 18 août dernier. Pour ce mouvement, la transition et le processus électoral ne peuvent pas être l’affaire d’une junte militaire qui a décidé de faire main-basse sur : les Institutions, l’administration, l’économie, les élections etc.

Cette méfiance entre la classe politique et les militaires n’augurent pas des lendemains meilleurs pour le Mali. « Il y a une grande méfiance entre la classe politique et l’armée », a déclaré l’imam Mahmoud Dicko dans une interview récente, a demandé « la construction d’un pacte républicain ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

