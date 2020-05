Comme mentionné dans les précédents articles, la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la cour constitutionnelle a fait des mécontents dans certaines localités du pays. A Sikasso, la situation s’est empirée.

A Sikasso, la population n’a pas du tout digéré la proclamation définitive des résultats de l’élection législative. Elle est descendue dans les rues, les forces de l’ordre ont réprimé les manifestants et il y a eu des blessés. Les entrées de la ville de Sikasso étaient coupées par les manifestants et certains ont décidé de ne pas abandonner à moins qu’on leur octroie leur victoire. Les vidéos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On entend des coups de tirs d’armes, on voit des gens qui fuient, d’autres tombent par terre.

Nous pouvons avouer que cela fait longtemps que le Mali a connu une telle crise post électorale des législatives. La cour constitutionnelle a été vivement contestée dans les localités où les candidats estiment qu’ils ont été volés. Pour trouver une solution, les candidats ont envoyé d’autres requêtes à la cour qui les a rejetées. Quoi de plus pour alimenter leur frustration. Une délégation des candidats mécontents s’est rendue au siège du Haut Conseil Islamique du Mali tout en espérant avoir une issue à la crise. Chérif Ousmane Haidara s’est exprimé sur la question en invitant la cour constitutionnelle à établir la vérité des urnes en appelant tous les candidats qui contestent les résultats.

Il faut dire la loi est méconnue dans notre pays, et ceux qui lisent cette loi la lisent à leur faveur. La classe dirigeante ne montre pas de bons exemples, donc il y a eu le manque de confiance qui s’est installé. Que Dieu sauve le Mali.

Yacouba Dao

Commentaires via Facebook :