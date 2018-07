L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi a donné le coup d’envoie des activités d’appui à l’insertion des couches vulnérables conformément à la feuille de route de son département de tutelle au titre de la région de Koulikoro. La cérémonie s’est déroulée le mardi 10 juillet dernier à Fombabougou dans la commune de Moribabougou sous la présidence du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Maouloud Ben Katra.

Le lancement des activités d’aide au développement socioéconomique des couches vulnérables a été surtout marqué, le 10 juillet dernier, par l’inauguration d’une ferme avicole et une remise de kits de formation et d’installation. Les matériels donnés concernent la transformation agro-alimentaire, la fabrication de savon semi-industriel, l’assainissement et la restauration avec un investissement de 8 000 000 de franc CFA pour une prévision de création de 315 emplois directs. La population locale, dans toutes ses composantes, est sortie massivement pour partager l’événement avec les bénéficiaires qui sont des regroupements de femmes.

Dans son allocution, le maire de la commune de Moribabougou Diarha Diarra n’a pas caché son émotion en disant que sa localité devait se venter de la tenue d’un tel événement sur son sol. Il a affirmé que ces activités tombent à point nommé dans la mesure où Moribabougou connait un grand taux de chômage. L’élu municipal a aussi salué les efforts des hautes autorités et l’ANPE pour la réalisation de tels projets destinés au développement.

Quant au Directeur Général de l’ANPE Ibrahim Ag Nock, il a présenté les activités génératrices de revenues qui sont prévues pour la région de Koulikoro en donnant des détails sur leurs déroulements. A ses dires, les kits pour la transformation agro-alimentaire sont destinés à 103 femmes regroupées au nom de l’Association Diè Ka Bara. Elles bénéficient aussi d’un fonds de roulement de 750 000 F CFA. Les matériels de savonnerie ont été remis à 4 groupes de l’Association des Femmes Enseignantes de Moribabougou favorisant la création de 133 emplois avec un coût total de 2 300 000 FCF et un fonds de roulement qui s’élève à 600 000 F Cfa. Les bénéficiaires des kits assainissement sont 63 apprenants repartis en 2 groupes au sein du Groupement des Femmes de Koulikoroba. Pour la restauration, les dons sont allés à l’Association Benkadi. Le Directeur Générale de l’ANPE a aussi parlé du projet « incubation en aviculture » qui a été inauguré au cours de la cérémonie. Selon lui, « cette initiative qui a été lancée en septembre 2016 est l’expression d’une volonté de l’ANPE de moderniser et de professionnaliser une filière pourvoyeuse d’emploi qu’est l’aviculture.» Monsieur Ibrahim Ag Nock a ensuite demandé aux bénéficiaires de faire bon usage des dons. Il n’a pas manqué d’adresser des remerciements à ses collaborateurs et au gouvernement pour leurs apport dans la réalisation de ces activités.

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Maouloud Ben Katra a beaucoup centré son discours sur l’emploi féminin à travers des activités génératrices de revenu. Il a affirmé que dans la chaine agricole, les femmes contribuent pour plus de 75% aux activités de production et assurent quotidiennement la satisfaction des besoins nutritionnels de la famille. Il a aussi fait savoir que les hautes autorités du pays accordent une importance capitale au secteur rural parce qu’il est pourvoyeur d’emplois massifs.

Il faut noter qu’un chèque de 15 millions CFA a été remis en plus des kits pendant la cérémonie. Ces activités de l’ANPE constituent une source d’espoir pour la population de la commune de Moribabougou qui manquait de coup de pouce. D’ailleurs la porte parole des Bénéficières, Madame Diallo a insisté sur l’impacte positif que les actions de l’ANPE vont apporter dans la localité.

Issa Santara

