L’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) en collaboration avec le Centre multifonctionnel pour la promotion de l’Emploi (CMPE) a procédé au lancement du programme de formation pour la création de 100 emplois. La cérémonie de lancement s’est déroulée vendredi au CMPE sous l’égide de Dicko Fatoumata Abdourahamane, conseillère technique au ministère de l’Entreprenariat national de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Le programme de formation pour la création de 100 emplois est issu d’un protocole d’entente entre l’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) en collaboration avec le Centre multifonctionnel pour la promotion de l’Emploi (CMPE) dans le but du perfectionnement des bénéficiaires dans les métiers ciblés (maçons, charpentiers, menuisiers, électriciens, carreleurs, plombiers, etc.) Il est non seulement la concrétisation du partenariat public-privé mais l’engagement des autorités du pays à apporter des solutions idoines à la problématique de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes qui représentent plus de 50 % de la population malienne.

Pour atteindre à cet objectif commun de promotion de l’emploi, l’ANPE et le CMPE conclu un partenariat en vue de former, d’une part, en gestion d’entreprise 30 PME de l’ordre des architectes et alliés et d’autre part, 70 corps de métiers des bâtiments travaux publics (BTP). « Ce partenariat ANPE/CMPE constitue une réponse aux besoins des entreprises évoluant dans les BTP mais aussi et surtout aux objectifs des autorités du pays qui visent à préparer une jeunesse capable de relever le défi d’une main-d’œuvre qualifiée, bien adaptée aux besoins de l’économie nationale », a souligné Dicko Fatoumata Abdourahamane, conseillère technique au ministère de l’Entreprenariat national de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Selon son promoteur, Souleymane Boubacar Dia, le CMPE développe des activités de formation ou de renforcement des capacités des Petites et Moyennes Entreprises (PME) mais aussi des travailleurs du BTP dont les entreprises ont besoin pour leur chantier. En tant qu’architecte, le patron du CMPE a mis l’accent sur le rôle que joue le secteur des BTP dans le développement du Mali. « Qui dit BTP, parle de développement », insiste-t-il. Souleymane Boubacar Dia a profité de l’occasion pour inviter les jeunes à plus d’assiduité et de détermination lors de la formation.

Un conseille que les bénéficiaires affirment avoir pris bonne note. « Soyez assuré que nous ne ménagerons aucun effort dans l’assiduité à suivre les cours théoriques et pratiques de ce séminaire prévu pour huit jours », a déclaré Yaya Koné, porte-parole des bénéficiaires. Il faut rappeler que cette formation s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle en matière de formation et d’insertion professionnelle.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

