La maison des ainés de Bamako a abrité l’atelier d’échanges sur le 10ème programme du stage de formation professionnelle, la semaine dernière, sous la présidence du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, en présence du directeur général de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes(APEJ), Mamadou Fofana.

Selon le Ministre, le stage de formation professionnelle a déjà bénéficié à 40 853 jeunes contre 20 627 pour les autres axes que sont le stage de qualification, l’apprentissage, les formations qualifiantes et la reconversion/adaptation à un poste de travail.

Cette année, il concerne 5 326 jeunes dont 205 mis à la disposition de la FENASCOM, 400 au compte des organisations consulaires et faitières (APCAM, APCMM, CCIM et FNAM), 358 au compte des collectifs d’ONG, 304 pour les collectivités territoriales du district de Bamako et 4 059 pour les autres structures publiques, parapubliques et régionales.

Le lancement officiel de ce programme a eu lieu le 25 janvier dernier au palais de la culture, sous la présidence du premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses personnalités.

Il s’agira également de relever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme et proposer des mesures correctives pour l’avenir.

A travers ces échanges, il est attendu une plus grande maitrise du programme en réduisant autant que possible, l’impact des facteurs de risques et les lacunes auparavant enregistrés.

Issa Morba

Commentaires via Facebook :