Assainissement et Eau : le Plan SWA 2023 – 2024 actualisé pour accélérer l’ODD 6

Le Comité SWA (Sanitation and Water for All, en français Assainissement et l’Eau pour tous) s’est réuni, ce vendredi 22 décembre. Objectif : actualiser le Plan d’action SWA 2023-2024. Une rencontre organisée par la Coalition Nationale-Campagne Internationale pour Eau, hygiène et assainissement (CN-CIEPA WASH), en partenariat avec l’organisation WaterAid.

Cartographie pilote au niveau rural des prix de l’eau en vue d’une équitabilité ; plaidoyer pour la mobilisation des fonds en faveur du WASH santé ; formation des acteurs WASH (Eau, hygiène et assainissement) sur les thématiques WASH et santé ; ou encore organiser un forum annuel des OSC sur le WASH au Mali… Les activités prévues dans le Plan d’action SWA Mali 2023 – 2024 sont nombreuses et diversifiées. Sa mise en œuvre nécessite la mobilisation d’un budget estimatif de 252 000 millions FCFA.

Prenant la parole pour présenter le Plan d’action, Boureïma Tabalaba, directeur Exécutif de la CN-CIEPA WASH, a rappelé l’objet général du document. Il s’agit, a-t-il indiqué, d’« accélérer la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre du Plan d’action SWA en vue de la promotion du WASH dans les établissements de santé ». Selon Massa Antoine Traoré, Chef de division à la Direction nationale de l’assainissement, la mobilisation des acteurs surtout dans le domaine de la santé est très importante. « Si tous les acteurs ne sont pas mobilisés, surtout ceux dans les centres de santé, il y aura des formations, mais le changement de comportement souhaité n’aura pas lieu », a-t-il ajouté.

Le Plan SWA Mali s’étale sur deux ans. Selon Mamadou Keita, manager des politiques et des plaidoyers à WaterAid, l’activité du jour vise à faire le point les gaps de financement en 2023, passer en revue les opportunités de financement pour l’année 2024 et démarcher les bailleurs dans le domaine. Selon lui, WaterAid appuie le Plan SWA à travers la Task Force Wash/PCI (Eau, d’Hygiène et d’Assainissement / la Prévention et le Contrôle des infections dans les établissements de soins de santé). Un groupe technique est mis en place pour harmoniser les actions concernant l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA) dans les établissements de santé.

Aux dires de Mamadou Keita, l’eau et l’assainissement ne peuvent pas être déconnectés de la santé et de l’éducation. Condition nécessaire pour l’atteinte de l’ODD 6 qui vise à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

