Changement climatique : Le fonds climat pour atténuer les effets du phénomène

La semaine dernière, les locaux du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) ont abrité la 11è session du Comité de pilotage dufonds climat qui fait office de Conseil d’administration. La cérémonie d’ouverture de la session était présidée par Mme le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Bernadette Keïta.

Pour Mme le ministre, cette session revêt une importance toute particulière, car elle offre l’opportunité aux acteurs clés de discuter des questions stratégiques liées à la vie d’un fonds qui contribue à promouvoir le développement durable au Mali. Il devient ainsi un maillon déterminant du processus de mise en œuvre de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) sur l’Accord de Paris sur le climat. Et Mme Bernadette Keita de préciser que le fonds national climat est en train de renforcer, de manière significative, sa position de leader dans le secteur du financement climatique avec des financements approuvés de 12 nouveaux projets en 2020, pour un montant de 11 millions de dollars américains, soit un peu plus de 5,5 milliards de FCFA.

Mme le ministre a aussi expliqué que les interventions qui ont été faites concernaient uniquement l’atténuation des émissions de gaz à effets de serre, mais aussi l’adaptation des populations aux effets néfastes du changement climatique. «Je note, avec satisfaction, que le Fonds climat Mali a organisé avec succès la première réunion de la Coordination gouvernementale (Troïka) le 4 mars dernier, après la rencontre préparatoire avec les secrétaires généraux des ministères concernés. Les dispositions sont en cours pour réformer la structure de gouvernance du Fonds, afin de créer par une loi, d’activer la procédure de financement des entités nationales et le passage à la gestion nationale, sans perte de crédibilité fiduciaire», a-t-elle avancé.

Egalement, Bernadette Keita a félicité l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) pour son leadership, l’équipe du secrétariat technique et le comité de pilotage pour la qualité des documents de gouvernance et des montages financiers qui ont permis de mobiliser à la date du 31 mars dernier, plus de 33 millions de dollars américains, soit un peu plus de 16,5 milliards de FCFA.

Mme Bernadette Keita, a salué l’engagement des bailleurs traditionnels du Fonds climat Mali,notamment la Suède et la Norvège, dont les appuis ont permis le financement des propositions de projets.

Cette session a été mise à profit par les membres du Comité de pilotage pour examiner et amender : le rapport d’activités et le budget-programme de l’exercice 2021. Il a été, aussi, question d’approuver la sélection des projets du 4è appel à propositions.

