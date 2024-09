Inondations : La série noire se poursuit

Plusieurs localités du pays ont encore reçu de fortes quantités de pluie ces derniers jours. Sept personnes ont trouvé la mort suite à ces intempéries. Le bilan des sinistrés à la date du 29 août 2024 s’élève à près de 70 000 sinistrés, 105 blessés et 37 décès, selon le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes.

Les pluies torrentielles survenues sur la période du 22 au 29 août 2024 ont provoqué des inondations à Kidal et Ségou. La réunion hebdomadaire du 29 août du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a annoncé aussi un cas d’effondrement à Kita et un cas de foudre à Bafoulabé (région de Kayes).

Ces événements qui ont coûté la vie à 7 nouvelles personnes à Kita (2 cas), Kayes (3) et Bamako (2) selon le comité de crise. Le bilan des pertes en vies humaines s’alourdit et atteint 37 décès et 105 blessés du début de l’hivernage en mai au 29 août, selon le comité.

Sur la période, le Mali a enregistré “124 cas d’inondations avec 11 500 ménages touchés, soit 69 054 personnes sinistrées”, informe le communiqué officiel de la réunion hebdomadaire du comité de crise.

En état de catastrophe nationale depuis 10 jours, le gouvernement dit poursuivre les opérations de sauvetage, d’évacuation et de mise en sécurité des ménages sinistrés.

A cela s’ajoute la distribution de plusieurs tonnes de céréales et de kits de protection aux personnes sinistrées.

K M. D.

