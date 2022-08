Pour rendre plus propre les quartiers de la Capitale, le Mouvement ‘’An Biko’’ présidé par Mme Fatoumata Batouly Niane a initié le Projet « Hivernage Tour ». Grâce à ce projet, depuis le début de l’hivernage, les six communes de Bamako ont reçu des travaux d’assainissement des rues et des grandes artères. Ce projet d’initiative citoyenne a été salué par tous, notamment les autorités municipales, coutumières et les organisations de la société civile.

Le Mouvement ‘’An Biko’’ est une jeune organisation politique composée de plusieurs jeunes à travers le Mali. Depuis sa création à nos jours, ce Mouvement a mené plusieurs actions de solidarité envers les couches démunies, les déplacés de guerre etc. Contrairement aux autres partis et mouvements politiques, cette organisation sous la houlette de Mme Fatoumata Batouly Niane ne veut pas attendre le moment des élections pour mener des actions allant dans le sens du développement. Il aide l’Etat à travers ses actions de citoyenneté. A cet effet, elle s’est significativement signalée sur le terrain des actions humanitaires. En plus de cela il a été inscrit dans son programme les actions tendant à réconcilier les Maliens et c’est ce qui l’a amené récemment à cultiver la paix entre les griottes Kandia Kouyaté et Ami Koita auprès des familles fondatrices de Bamako. Au-delà de ces actions salvatrices, ce mouvement vient d’ajouter une autre corde à son arc, les travaux de salubrité à travers la ville de Bamako. Cela à la faveur de son projet « hivernage tour ».

HIVERNAGE TOUR : Une première dans l’histoire !

Plusieurs équipements d’entretien des routes et des caniveaux ont été offerts aux sections d’An Biko des différentes communes de Bamako pour s’attaquer à la propreté de cette ville. Et grâce à l’importance de l’initiative, des femmes et des jeunes ont décidé d’accompagner les militants de Batouly Niane dans cette initiative. Ce faisant, les différents dépôts d’ordures sans solution depuis belle lurette, tels ceux de Medina Coura, du Boulevard de l’Indépendance, des 1008 logements, ont été tous évacués grâce à l’hivernage tour.

Pour Binta Niane, représentante de la Présidente, cette initiative vise à rendre notre capitale plus belle qui devient invivable pendant les saisons de pluie. Pour elle, cela est dû à l’état des caniveaux, de l’incivisme des populations et à l’incapacité de l’Etat à faire face à certains facteurs liés à l’inondation. « Le Mouvement An Biko est créé pour aider l’Etat partout à et tout moment. Nos actions ne vont pas s’arrêter là », a-t-elle donné comme promesse.

Adama Tounkara

