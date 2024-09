Ségou : L’agroécologie et changement climatique, enjeux à venir

Les enjeux climatiques et l’agroécologie paysanne sont au centre des défis des années à venir. Pour amener les hommes des médias à s’intéresser à ces problématiques, Oxfam-Mali, le Réseau Wassa Mali, a organisé, le 19 septembre dernier à Pélengana (Ségou), un atelier pour des journalistes de Ségou, Dioïla et Koutiala.

Le Réseau Wassa Mali, composé de 314 groupements, dont 216 féminins, est engagé dans la promotion de l’agroécologie paysanne comme outil de transformation sociale et de lutte contre les inégalités.

L’objectif de cette campagne initiée par le Réseau Wassa Mali, en partenariat avec Oxfam, est de sensibiliser les décideurs politiques ainsi que les communautés locales à l’adoption de pratiques agro écologiques, dans le but de garantir une souveraineté alimentaire durable.

Cet atelier, dont l’objectif est de renforcer les capacités des journalistes à communiquer sur les sujets cruciaux et à encourager les communautés à adopter des pratiques agricoles durable, a permis aux journalistes participants de cerner des connaissances sur plusieurs grandes politiques internationales relatives aux changements climatiques tel que l’Accord de Paris sur le climat, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les Contributions déterminées au niveau National (CDN) et les 17 Objectifs de développement durable (ODD).

A travers ces échanges, les journalistes ont pu mieux comprendre les bénéfices de l’agroécologie paysanne pour la santé des sols, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. “Cet atelier m’a ouvert les yeux sur les potentialités de l’agroécologie pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et préserver notre environnement”, a souligné Amadou Abdoulaye Haïdara, le représentant de l’Union des radios et télévisions libres (Urtel) de Ségou.

Le président du Réseau Wassa Mali, Abdramane Zakaria Traoré a, dans un langage agro écologique fourni toute la crème concernant l’agroécologie paysanne. On retient essentiellement que les femmes et les jeunes jouent un rôle important dans la transition vers l’agroécologie paysanne.

Ainsi on retient que l’agroécologie, en valorisant les savoirs locaux et en promouvant des pratiques agricoles durables, offre une opportunité unique de renforcer l’autonomisation des femmes et des jeunes rurales. En leur donnant un meilleur accès aux ressources et en reconnaissant leur rôle essentiel dans la production alimentaire, l’agroécologie paysanne contribue à réduire les inégalités de genre et à améliorer la sécurité alimentaire des ménages Acteurs clés de la sensibilisation, les journalistes formés sont désormais mieux préparés à vulgariser des concepts complexes tels que l’agroécologie paysanne, en mettant l’accent sur ses bénéfices pour la préservation des sols, la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette formation leur permettra de jouer un rôle de premier plan dans la diffusion de comportements écoresponsables au sein des communautés.

Notons enfin que cette activité s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à la transition agro écologique en Afrique de l’Ouest (Apaesc-AO), un programme conçu pour renforcer les capacités des organisations de la société civile et promouvoir des pratiques agricoles durables dans toute la région ouest-africaine.

Dans les jours à venir, les journalistes en partenariat avec le Réseau Wassa Mali, vont lancer des messages de campagnes médiatique pour le bonheur des populations.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

Commentaires via Facebook :