Accident de la circulation à Bougouni : 5 morts et 38 blessés

Un grave accident de la circulation sur la RN7 a enduillé la ville le 22 septembre dernier. L’excès de vitesse serait à l’origine du drame

C’est avant la montée des couleurs vendredi 22 septembre 2023, jour du 63è anniversaire de l’indépendance de notre pays qu’un accident tragique s’est produit à Bougouni. Le constat a été fait aussitôt par les services de la protection civile de Bougouni. Il s’agit d’un car de la compagnie « Diallo Trans » qui serait en excès de vitesse sur la RN7 en provenance de Sikasso. La voiture s’est retrouvée à plus de cent mètres du goudron après avoir tout emporté sur son passage en mode tonneau.

Le bilan est lourd. On dénombre 38 blessés dont la moitié grave avec des évacuations sur Bamako et quatre morts sur place et un cinquième au Centre de santé de référence de Bougouni. L’accident a eu lieu non loin du pont sur le cours d’eau le Mono. Le chef de l’exécutif régional, le général Kèba Sangaré, s’est immédiatement rendu sur les lieux pour porter assistance aux victimes.

Il était accompagné des responsables administratifs et politiques de la région et des Forces de défense et de sécurité. Il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des défunts et souhaité un prompt rétablissement aux blessés tout en lançant un appel au civisme des conducteurs. Il a également salué la promptitude des services de santé et de la protection civile de Bougouni qui ont fait simultanément la prise en charge des victimes. Les populations de la ville ont également été remerciées pour leur soutien aux nombreux blessés.

L’excès de vitesse et le dédoublement entre véhicules de différentes compagnies de transport, à la quête de passagers, sur nos itinéraires sont souvent la cause d’accidents. Et ce sont les passagers qui sont malheureusement les principales victimes de l’incivisme des conducteurs.

Au sortir de la Semaine de la sécurité routière, cet accident vient une fois de plus démontrer que nos routes tuent malgré tous les efforts de sensibilisation fournis par le ministère des Transports et des Infrastructures.

Baba Harber TOURÉ

Amap-Bougouni

Commentaires via Facebook :