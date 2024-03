L’accusé Samou Diakité a comparu à la barre des Assises le jeudi 29 février 2024 pour répondre des faits assassinat. Reconnu coupable, il a écopé de 15 ans de prison.

L’accusé Samou Diakité a reconnu les faits sans ambages. Il a expliqué avoir agi ainsi sous l’effet de la colère. “Je n’avais pas d’argent parce que les temps étaient durs, mais Modibo ne comprenait pas cela. Il pensait que je refusais de lui rembourser son argent alors que ce n’était pas le cas. C’est pourquoi lorsque j’ai envoyé quelqu’un acheter des unités chez lui, il a retenu mes 9000 F CFA sous prétexte que je lui devais 10 000 F CFA. C’est ce qui m’a énervé et j’ai décidé de lui faire du mal”, a-t-il avoué. Djénéba Korobara, la mère du défunt, a indiqué qu’elle était à Bamako au moment des faits et qu’elle a reçu l’information par l’appel téléphonique que Modibo avait reçu plusieurs balles lors d’une attaque. “Je n’ai vu que la dépouille de mon fils parce qu’il a rendu l’âme lorsqu’on l’a évacué à l’hôpital Gabriel Touré. Je ne pardonne pas à cet imbécile de m’avoir séparé de mon fils de la sorte”, a-t-elle lancé étreinte par la douleur et la tristesse. Mamoutou Togo a témoigné à la barre que le défunt lui a confessé que c’est Samou Diakité qui lui a tiré dessus. “Samou connaissait tous les mouvements de Modibo. C’est pourquoi il s’est caché dans un buisson près de la rivière pour l’attendre parce qu’il savait que c’était son itinéraire. C’est Modibo même qui nous a dit lorsqu’on le transportait au centre de santé de référence de Yanfolila que c’est Samou l’auteur de cet acte terrible”, a-t-il témoigné.

Le parquet a déclaré que Samou Diakité a donné la mort volontairement à la victime. Il a demandé son maintien dans les liens de l’accusation parce que tous les éléments sont établis contre lui. La défense a plaidé coupable tout en demandant des circonstances atténuantes afin qu’il puisse refaire sa vie. Après les débats, la Cour a déclaré Samou Diakité coupable des faits d’assassinat avec des circonstances atténuantes. De ce fait, le ministère public a requis 7 ans, car la peine qu’encours un auteur d’assassinat ayant bénéficié de circonstances atténuantes est de 5 à 20 d’emprisonnement. La cour dans son verdict a infligé 15 ans de réclusion criminelle à Samou Diakité.

Rappelons les faits. Modibo Nadio et Samou Diakité étaient des amis et en même temps des collaborateurs dans le domaine de l’orpaillage. Au cours de cette relation d’affaire, Modibo Nadio a consenti à son ami et collaborateur un crédit portant sur la somme de 10 000 F CFA qui n’a jamais été remboursée. Un jour, Samou Diakité a envoyé quelqu’un chez Modibo Nadio avec une somme de 10 000 F CFA pour payer un crédit téléphonique pour 1000 F CFA. Lorsque que Modibo a su que c’est pour Samou, il a confisqué le reliquat de l’argent soit 9000 F CFA en remboursement de son ancien crédit.

Samou Diakité est donc allé voir Modibo pour lui faire part de son mécontentement par rapport à son comportement. C’est là que des disputes se sont engagées entre eux et chacun a juré, selon les dires de Samou, de faire la peau à l’autre. Etant dans cette posture, Samou Diakité, décidant de prendre le devant sur son adversaire, a acheté la veille 5 cartouches contenant chacune 52 balles (plombs) pour armer son fusil à double canaux. Le lendemain de l’achat des cartouches, soit le 24 février 2021, connaissant les habitudes de son adversaire (ses voyages et ses itinéraires), Samou a monté le guet au bord du fleuve de Karatou, cercle de Yanfolila, pour attendre sa cible.

Modibo Nadio, comme prévu, revenant de son voyage sur sa motocyclette, a été apostrophé par Samou Diakité qui tira à bout portant sur lui et à 3 reprises avec son fusil. Blessé, il est parvenu à rentrer chez lui à Karatou où peu de temps après, il a été évacué par ses parents et connaissances sur le centre de santé de référence de Yanfolila où il a reçu des soins. Rentré chez lui après ces soins, suite à l’aggravation de son état de santé, il a été évacué à nouveau sur le centre de santé de référence de Yanfolila.

Après la radiographie, ce centre l’a référé à Bamako, à l’hôpital Gabriel Touré où il a rendu l’âme. Avant son évacuation sur Bamako, Modibo Nadio a confessé à son ami Yaya Sidibé en déclarant à celui-ci que c’est Samou Diakité qui a tiré sur lui à trois reprises avec un fusil. A son tour, son ami Yaya Sidibé a tout révélé au chef de village de Karatou, en la personne de Lassiné Sidibé qui a informa la gendarmerie de Yanfolila. C’est ainsi que Samou Diakité a été appréhendé poursuivi, inculpé et placé sous mandat de dépôt le 05 mars 2021 pour assassinat.

L’inculpé Samou Diakité, tant à l’enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu avoir muri et préparé son forfait par l’achat de cinq 5 cartouches contenant chacune 52 balles uniquement destinées à cette fin.

Marie Dembélé

