Commissariat de Sirakoro Meguetana : dans le sens de l’anticipation Après les Nigérians, 13 étranges Gambiens arrêtés !

Que font-ils là ? Que veulent-ils et pourquoi ? Que mijotent-ils ici loin de leur territoire ? L'on sait juste pour l'instant qu'ils sont au nombre de 13, Anglophones et ressortissants de Gambie. Le reste est boule de gomme, du moins, pour le moment. Une affaire qui fait à celle des 3 Nigérians auteurs de plusieurs opérations pour un montant de plus de 200 millions F CFA.

C’est sur initiative du Commissariat de Police de SIRAKORO MEGUETANA que treize (13) ressortissant Gambiens ont été interpellés. Beaucoup de zone d’ombres existent sur eux et les enquêtes ont été ouvertes.

C’est l’exploitation des renseignements recueillis qui a permis, l’interpellation de ces treize (13) individus suspects, tous se réclamant de nationalité gambienne, retrouvés dans un appartement sis à Sirakoro Méguétana.

Mais comment en est-on arrivé-là ? On le sait : la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes et la conquête de la pleine souveraineté territoriale du pays restent les véritables engagements du MaliKura. C’est en outre la vision du Directeur Général de la police Nationale, le Commissaire Général de Brigade SOULAÏMANE TRAORÉ, un policier d’une grande envergure. On comprend mieux ses instructions fermes à l’ensemble des services de sécurité, désormais engagés dans les sorties à la recherche de potentiels suspect dans les gares, hôtels, appartements à louer, etc. Les mêmes policiers restent à l’écoute des témoignages, prêts à agir.

Joignant l’acte à la parole et dans le respect des consignes de la hiérarchie, le Directeur Régionale de la police de KOULIKORO le Commissaire Divisionnaire IDRISSA SANGARÉ résolument engagé dans la protection des personnes et des biens dans son secteur de compétence, invite tous ses COMMISSAIRES, chefs d’unité à la diligence et à l’application correcte des mesures sous sa supervision.

Le commissaire chargé du Commissariat de Sirakoro Méguétana a ainsi initié une série d’activités, mettant en branle des patrouilles d’envergure jour et nuit dans son secteur de compétence.

Ces patrouilles ont ainsi mis la main sur les 13 suspects étrangers. Ces individus seraient arrivés à Bamako par groupes du 08 au 11 septembre 2023. Tous sont arrivés à bord d’un véhicule d’une société de transport de la place reliant Bamako à Banjul (Gambie). Les intéressés semblent ignorer l’objet de leur présence à Bamako, mais tous déclarent être à la quête de travail. Il semble appartenir à un réseau international dont les objectifs restent encore inconnus.

Ils auraient été recrutés et envoyé à Bamako avec des promesses d’emploi par un agent de sécurité, de nationalité gambienne résidant à Banjul. Ce dernier aurait son représentant à Bamako, qui serait en fuite depuis l’interpellation des treize (13) individus. Bizarre !

Il semblerait que c’est ce dernier qui aurait pris l’appartement en question en location et les suspects ignorent tout de la gestion de cet appartement tant du point de vue location que du point de vue alimentation. Ce qui est sûr et certain, c’est que c’est ce représentant en fuite qui est en contact direct avec son complice résidant à Banjul.

Cette opération prouve à suffisance la récurrence d’infiltration de corps étrangers tant à Bamako que dans des périphériques de la capitale et Kati la ville garnison.

Une enquête a été ouverte et les treize (13) suspect ont été déjà déférés au Parquet près le Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako le vendredi 15 septembre 2023 pour être fixé sur leur sort.

Faut-il le rappeler ? Des ressortissants étrangers sont de plus en plus visibles au Mali. Et certains ne donnent malheureusement pas des assurances (lire affaire des «Braqueurs Nigérians»)

Bien entendu, nous suivrons le dossier !

*Bamananden Journal Kojugu kelebaa JKK*

__________________

Suite de l’affaire des braqueurs nigérians arrêtés par les commissariats de Moribabougou en collaboration avec Torocorobougou :

Ils ont soutiré plus de 200 millions FCFA

Les faits se sont déroulés la semaine dernière. Un gang de braqueurs Nigérians (NIGÉRIA) a été arrêté par le Commissariat de MORIBABOUGOU. Ces Braqueurs nigérians ont réussi à soutirer plus de 200 millions FCFA en s'attaquant à sept (07) clients de Banque qui venaient de faire des retrait d'une somme de plus de 20 millions dans les différents banque de la place. Les 03 nigérians ont été placés sous mandat de dépôt hier vendredi 15 septembre par le tribunal de la commune I

Nous reviendrons plus en détails dans une autre publication

*Bamananden Journal Kojugu kelebaa JKK*

