Beaucoup de gens s’agitent aujourd’hui sur la surface du combat et de la lutte que le M5-RFP a menée pendant l’année 2020, mais peu de personnes connaissent ses réalités historiques. Tahirou Bah nous révèle sa part de vérité sur la question en quelques lignes.

Lisez pour comprendre…

Au dire de Tahirou Bah, c’est une poignée d’hommes, après une réflexion approfondie sur la situation politique, sociale du pays qui se sont retrouvés pour amorcer la lutte avec loyauté et sincérité dans le seul but de sauver le pays de l’abîme…

Et ces hommes n’avaient aucun intérêt personnel lorsqu’ils ont décidé que plus jamais rien ne sera comme avant. Ils se sont donnés corps et âme pour que le Mali Koura puisse voir le jour. Presqu’inconnus du grand public, ces hommes se sont donnés pour mission de réunir toutes les énergies patriotiques pour que le Mali puisse se relever d’une gestion chaotique de plus de sept ans de gestion du pouvoir par le régime d’IBK.

Il rappellera ainsi, une citation de Nelson Mandela, qui disait : « contraient à la pensée populaire, l’histoire n’est pas écrite souvent par ses acteurs les plus célèbres ».

‘’Aujourd’hui, il est tellement facile de s’arroger la paternité d’espoir Mali Koura-EMK, mais à partir d’aujourd’hui, en tant que témoins oculaires et acteurs de première heure, nous allons rétablir certains faits historiques qui ont abouti à la création d’espoir Mali Koura et sa lutte héroïque au sein du M5-RFP’’, martèle-t-il. Et de promettre d’autres révélations dans les jours à venir.

Dognoume Diarra

