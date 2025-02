Fait divers : Un marabout pris en flagrant délit d’infidélité provoque un scandale

Les faits se sont déroulés la semaine dernière à Sabalibougou. Un marabout respecté, D.D., connu pour ses prêches sur la fidélité et la morale, a été surpris en flagrant délit d’infidélité par sa propre épouse.

Selon les témoins, tout a commencé lorsqu’une rumeur persistante faisait état d’une liaison secrète entre le marabout et une jeune femme du quartier. Sa femme, méfiante, a décidé de le suivre discrètement après la prière du soir. C’est ainsi qu’elle l’a surpris dans une maison où il passait du temps avec sa maîtresse. Furieuse, elle a alerté les voisins, et en quelques minutes, une foule s’est rassemblée devant la demeure.

Face aux cris et aux insultes, le marabout a tenté de se justifier, affirmant qu’il était venu pour « une séance de bénédictions spéciales ». Mais son épouse, brandissant des preuves compromettantes, notamment des messages échangés sur son téléphone, a démoli ses explications.

La situation a failli dégénérer, et ce n’est que grâce à l’intervention des anciens du quartier que le marabout a pu quitter les lieux sain et sauf. L’affaire fait grand bruit, d’autant plus que l’homme avait l’habitude de prêcher sur les valeurs de fidélité et de respect du mariage.

Depuis, les avis sont partagés : certains estiment qu’il s’agit d’une affaire privée, tandis que d’autres dénoncent l’hypocrisie de celui qui donnait des leçons de morale à la communauté. L’intéressé, lui, n’a pas encore fait de déclaration officielle.

Bintou Diarra

