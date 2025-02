Kati, 07 fév (AMAP) Une bonne partie du grand marché de Kati, près de Bamako, a été consumée, vendredi,par un incendie qui n’a pas fait de perte en vies humaines, ni de blessé, mais des dégâts matériels très importants.

Selon les informations recueillies auprès des responsables locaux de la Chambre de commerce et d’industrie de Kati, le sinistre a débuté aux environs de 1 heures du matin, au niveau du côté sud du marché, occupée notamment par des vendeuses de médicaments traditionnels.

« Les marchandises de ces vendeuses sont essentiellement composées de feuilles d’arbres, de condiments séchés et de pots traditionnels », a indiqué le capitaine Abdoulaye Dougnon, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Kati. Il a précisé que « les causes ne sont de l’incendie ne sont pas encore connues. »Il a salué les efforts de la vingtaine hommes qui ont été engagés pour maîtriser le feu et dont l’intervention a fait éviter le pire.

De nombreuses boutiques, kiosques et hangars et des tas de médicaments traditionnels ont été réduits en cendre, laissant les commerçants en détresse face à des pertes matérielles conséquentes. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Kati, Malick Cissé, affirme que « des enquêtes seront menées pour situer les responsabilités. » « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris cet incendie depuis 2 heures du matin. Les commerçants détaillants nous ont informés que des magasins des commerces au marché ont été consumés par un incendie », a-t-il dit.

« Nous allons prendre toutes les mesures qui s’imposent pour pouvoir mener des enquêtes et situer les responsabilités », a déclaré M. Cissé qui a invité les victimes de l’incendie à être vigilants et courageux. « Nous allons faire tout pour éradiquer ce fléau, pour que des incendies de ce genre ne se reproduisent plus dans notre pays », a promis Maclick Cissé.Les autorités administratives et politiques et des chefs des services de sécurité de Kati, avec à leur tête le préfet du Cercle, Harouna Diarra, se sont rendus sur les lieux ce matin pour constater les dégâts et apporter leur soutien.

“Nous sommes venus constater les dégâts, échanger avec les acteurs du marché afin de mettre en place une commission de crise pour évaluer les pertes et soutenir les victimes”, a indiqué le préfet Diarra avant de saluer les efforts des soldats du feu, les populations et les bonnes volontés qui ont déjà commencé à faire parler leur cœur pour les victimes.

AK/MD (AMAP)

